Politică » Bolojan a găsit înlocuitor pentru Anastasiu. Oana Gheorghiu, noul vicepremier

Bolojan a găsit înlocuitor pentru Anastasiu. Oana Gheorghiu, noul vicepremier

Adrian A
28 oct. 2025, 16:31
Cuprins
  1. Oana Gheorghiu, al cincilea vicepremier
  2. Cine este Oana Gheorghiu
  3. În locul lui Anastasiu

Ilie Bolojan nu s-a lăsat și a adus un alt vicepremier în locul lui Dragoș Anastasiu. Este vorba despre cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu, al cincilea vicepremier

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă.” arată un comunicat de presă al Guvernului României.

Cine este Oana Gheorghiu

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București,  cu specializare în management economic. Co-fondatoare și co-președintă  a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii pentru sănătate statului în sănătate.

Așa cum știm, cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie, primul proiect de acest tip în România.

În septembrie, Nicușor Dan a aprobat desemnarea Oanei Gheorghiu ca reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale în Colegiul director al Autorității Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), pentru un mandat de 5 ani.

Anterior, în aprilie 2025, preşedintele interimar de atunci, Ilie Bolojan, o numise în aceeaşi poziţie până la reînnoire.

În locul lui Anastasiu

Numirea Oanei Gheorghiu vine la trei luni după ce Dragoș Anastasiu a plecat de pe funcție după ce a dat naștere unui adevărat scandal. Anastasiu a recunoscut atunci că a dat mită pentru ca firma pe care o deținea să fie ferită de controalele fiscului. Mită de supraviețuire, o numea Anastasiu.

Concret, Dragos Anastasiu și asociatul său într-o firmă de transport de persoane au dat, timp de opt ani, șpagă unei fincționare ANAF pentru ca aceasta să le asigure protecție pentru compania pe care o administrau.

Funcționara ANAF a fost condamnată în cele din urmă la închisoare pentru luare de mită, în urma unui denunț semnat de asociatul lui Anastasiu.

