PSD vrea să negocieze cu Nicușor Dan. România are nevoie urgentă de guvern

PSD vrea să negocieze cu președintele ales o eventuală participare la guvernare. a declarat că doreşte o coaliţie cu formaţiunile pro-occidentale PSD, PNL, UDMR, USR şi minorităţile naţionale.

Europarlamentarul a declarat că va „creiona” o echipă care va discuta cu preşedintele nou ales. El s-a arătat convins că România va avea „rapid un guvern pro-european”. Negrescu a declarat că prin votul lor românii au dat o lecţie de democraţie atât clasei politice, cât şi Europei în ansamblu. El a apreciat numărul mare al celor care s-au declarat pentru menținerea căii europene.

„Cred că a fost mai mult decât un vot pentru un candidat, a fost un vot pentru aceste principii. Şi clar, România a transmis un semnal clar că îşi doreşte ca decidenţii să procedeze altfel, să existe o schimbare în bine şi totodată ca cei care sunt implicaţi politic să facă mai multe pentru ei”, a declarat Negrescu la Digi24.

Europarlamentarul a precizat că PSD este dechis la o discuție cu noul președinte cu privire la viitorul guvernării. În acest sens va fi stabilită o echipă, în urma unor discuții aplicate despre o posibilă participare într-o viitoare coaliție de guvernare.

„Vom creiona o echipă care va discuta cu preşedintele nou ales în sensul acesta. Evident, cred că vom avea rapid un guvern pro-european. Formatul acestui guvern rămâne de văzut. Cred că Partidul Social-Democrat va avea o abordare constructivă. De altfel, dacă vă amintiţi, atunci când s-a discutat la nivelul Partidului Social-Democrat despre sustinerea domnului Nicuşor Dan, sau, de fapt, despre poziţionarea în aceste alegeri, eu am fost unul dintre cei doi lideri care am fost sceptici la această poziţionare şi am spus că nu e vorba despre candidat, este vorba despre a fi fidel valorilor pro-europeane. Şi, în consecinţă, astăzi, cred că Partidul Social Democrat trebuie să gândească soluţia cea mai bună pentru români în aşa fel încât oamenii să aibă încredere în noi, aşa că trebuie să avem un dialog, să vedem care sunt soluţiile pe masă, care sunt variantele posibile şi, la finalul zilei, să punem pe primul loc interesul românilor, nicidecum vreun interes politic”, a explicat Negrescu.

Ce se va întâmpla în PSD

Pe de altă parte, Victor Negrescu a declarat că PSD trebuie să regândească modul în care va aborda politica, după alegeri. Social-democrații trebuie să-și recâștige credibilitatea astfel încât să poată influenţa decizia publică în interesul cetăţenilor.

„În paralel cu acest proces (participarea la guvernare – n. red.), cu siguranţă vor fi discuţii la nivelul Partidului Social-Democrat. De principiu, astăzi, noi suntem axaţi în a recâştiga încrederea românilor, în a participa la această reconciliere naţională. Acestea sunt obiectivele noastre. Cum vom face lucrul acesta, va fi definit şi prin dialogul care va avea loc cu preşedintele României”, a spus Negrescu.

Întrebat despre posibilitatea ca Marcel Ciolacu să rămână președintele PSD, Victor Negrescu a spus că răspunsul trebuie să-l dea fostul premier. El a precizat că toată lumea așteaptă, în PSD, să existe o discuție cu acesta în legătură cu perspectivele de viitor. Europarlamentarul spune că nu se pune problema unei lupte interne pentru putere în partid.

„Totuşi a fost un premier al Partidului Social-Democrat cu rezultate pe multe paliere, un lider al Partidului pentru mult timp şi cred că răspunsul trebuie să vină de la domnia sa şi aşa vom proceda. Nu cred că vom avea o noapte a cuţitelor lungi sau o luptă pentru putere. Vom avea, mai degrabă, un dialog şi sper ca din dialog să reiasă soluţia viabilă pentru partid şi pentru România, pentru că totuşi este cel mai mare partid politic în România şi trebuie să ne asumăm responsabilităţi, trebuie să jucăm acest rol, dar abordând lucrurile aşa cum au cerut românii, inclusiv prin votul lor la aceste alegeri prezidenţiale”, a punctat Victor Negrescu.