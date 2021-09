Rareș Bogdan, despre PNDL 3: Sunt 10 miliarde de euro exclusiv pentru investiții. Crede cineva că banii ăștia pot fi direcționați din pix către cineva? (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a dat asigurări că banii din PNDL 3 vor ajunge la autoritățile locale strict pentru investiții. E vorba de 50 de milioane de lei. Acesta a insistat că există criterii clare prevăzute în program ca banii să nu fie irosiți. „Crede cineva că banii ăștia pot fi direcționați din pix către cineva?”, a mai spus Bogdan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Rareș Bogdan, despre PNDL 3

„Nu e foarte, foarte grav, e o chestiune care puțin a radicalizat, au ridicat miza colegii din USR PLUS. Noi știm că am venit la guvernare să guvernăm și să dezvoltăm România. Programul pe care noi vrem să-l trecem prin Guvern, și-l vom trece, este despre dezvoltarea comunităților locale care nu au șanse să ia bani europeni, zone care au nevoie de canalizare de gaze. Această țară, care a fost condusă aproape 23 de ani de PSD, are 69% de localități neconectate la gaze, 48% dintre localități fără rețea de apă – canal.

Cîțu e premierul României, conduce Guvernul și are obligații luate în fața Parlamentului și a românilor. Noi venim cu 10 miliarde de euro pe care îi direcționăm exclusiv pe investiții în localități, nu doar către cele conduse de PNL, ci către toate, indiferent de culoarea politică.

Eu știu o chestiune: că avem 1260 de primari, UDMR are 169, PSD – 1520 și USR – 54 de primari, iar PMP – 72. La acest cifre nu-mi dau seama… Vreau să cred că colegii din USR, cu care trebuie să continuăm să guvernăm, înțeleg că dezvoarea României nu poate aștepta. Oamenii nu mai pot aștepta. Cîțu spune că nu dăm banii fără criterii, direcționat”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

Răzvan Zamfir: Care sunt criteriile?

Rareș Bogdan: Sunt o mulțime, vi le trimitem să le puneți pe ecran. Sunt cele absolut normale, logice pentru proiectele licitate de către diverse primării

Răzvan Zamfir: Sunt similare celor pentru proiectele cu fonduri europene?

Rareș Bogdan: Sunt criterii și mai multe, mai puternice. Sunt condiții suplimentare, extrem de clare. Crede cineva că banii ăștia pot fi direcționați din pix către cineva?