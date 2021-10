Rareș Bogdan: Vom continua să guvernăm, cu mâinile amputate, dar nu părăsim corabia. Aveam așteptări de la USR, e destul de ciudată această dedublare de personalitate (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, i-a acuzat pe foștii parteneri de guvernare de „calcule politicianiste meschine”. „Nu prea înțeleg cum vor vota domnul Drulă, domnul Năsui, domnul Barna sau ceilalți domni din Guvern în momentul în care în moțiunea PSD au fost critici extrem de dure exact pe zonele controlate până mai ieri de către miniștrii USR”, a declarat liberalul, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Rareș Bogdan (PNL), pe B1 TV: „Noi vom continua să guvernăm, sigur că în condiții mult mai dificile, fără posibilitatea de emite ordonanțe de urgență”

„Noi vom continua să guvernăm, sigur că în condiții mult mai dificile, fără posibilitatea de emite ordonanțe de urgență, cu mâinile amputate, dar cu toate acestea nu părăsim corabia pentru că suntem conștienți de importanța actului de guvernare în această perioadă. Mă bucur că colegii mei ieri, Florin Cîțu, Virgil Popescu și ceilalți, au reușit să vină cu legea compensării facturilor, e important pentru că vorbim de o compensare până la 33% la facturile de energie electrică, 21 de bani la kW, respectiv 210 lei la un MW, și cu reducerea la facturile de gaze, pentru că e principala îngrijorare a românilor. Mă bucur, de asemenea, că au reușit alocarea a 460 de milioane de euro pentru achiziția de Redemsivir, de anticiorpi monoclonali, și pentru a mări cu 400 de paturi zona ATI. E ceea ce am mai putut să realizăm într-un Guvern funcțional și cu o mulțime de alte chestiuni legate de salariul minim, respectiv cu proiectul pentru creșterea pensiilor cu încă 7%, care se adaugă la cei 14%, și creșterea salariului minim cu 250 de lei începând din 1 ianuarie”, a declarat Rareș Bogdan la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Prim-vicepreședintele PNL i-a acuzat pe cei de la USR „e comportă în acest fel în care strict calculul politicianist meschin este mai important decât promisiunile” făcute de fosta coaliție.

Vedeți, sunt atât de multe provocări. Noi trebuie să ne prezentăm cu un ministru de Finanțe plin la Ecofin-ul de la Bruxlles, care are loc în 10 zile, unde practic intrăm în linie dreaptă cu primirea banilor în următoarele 60 de zile din momentul Ecofin pe PNRR, și vorbim de o sumă de 3,9 miliarde de euro care intră în Trezorerie. Acestea sunt problemele românilor, ce facem cu școlile, ce facem cu spitalele, ce facem cu proiectele începute. Chiar nu pot să îi înțeleg pe foștii noștri colegi de la guvernare, de la USR PLUS, de ce se comportă în acest fel în care strict calculul politicianist meschin este mai important decât promisiunile pe care le-am făcut cu toții, și noi, și dânșii, în fața românilor. Eu de la PSD nu am așteptări, de la AUR niciun fel de așteptare, dar de la USR PLUS trebuie să recunosc că aveam așteptări. Acum, iarăși nu prea înțeleg cum vor vota domnul Drulă, domnul Năsui, domnul Barna sau ceilalți domni din Guvern în momentul în care în moțiunea PSD au fost critici extrem de dure exact pe zonele controlate până mai ieri de către miniștrii USR. E destul de ciudată această dedublare de personalitate pentru cei care până mai ieri ocupau pozițiile respective.