Acasa » Politică » Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii României cu Republica Moldova. Ce piedici sunt în calea demersului unionist

Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii României cu Republica Moldova. Ce piedici sunt în calea demersului unionist

Adrian Teampău
27 ian. 2026, 13:11
Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii României cu Republica Moldova. Ce piedici sunt în calea demersului unionist
Sursa Foto: Facebook/ Nicușor Dan
Cuprins
  1. Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii
  2. Costurile integrării Moldovei s-ar reduce
  3. Maia Sandu despre unire și aderarea la Uniunea Europeană

Uniunea Europeană nu s-ar opune unirii României cu Republica Moldova, dacă acest demers ar fi realizabil. Este punctul de vedere al fostului ministru al Apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru.

Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii

Anatol Șalaru susține crede că prin unirea cu România, Republica Moldova ar ajunge mai ușor să se integreze în Uniunea Europeană. Potrivit spunselor sale, costurile aderării ar fi mai reduse într-o astfel de ipoteză. Fostul ministru a declarat că are semnale, de la Bruxelles, că un astfel de scenariu nu va avea opoziție la nivelul blocului comunitar.

„Ținând cont de faptul că și la Bruxelles sunt oameni care judecă și care gândesc corect, am semnale din discuții cu oameni care activează la Bruxelles, dar nu sunt neapărat oamenii care conduc Uniunea Europeană”, a declarat Anatol Șalaru, citat de Adevărul.

Fostul oficial de la Chișinău susține că, pe lângă costurile mai mici, o astfel de inițiativă, rapidă, ar putea elimina pericolul creării unui cap de pod rusesc în Transistria, după modelul Königsberg.

„Dar sunt oameni nformați și în anumite discuții au spus că Bruxelles-ul ar accepta sau chiar ar saluta o asemenea inițiativă, fiindcă asta ar fi o soluție rapidă și ar elimina pericolul creării unui cap de pod rusesc, după modelul Königsbergului, aici în zona de est a frontierei NATO și a Uniunii Europene”, a explicat Șalaru.

Costurile integrării Moldovei s-ar reduce

Fostul ministru Anatol Șalaru crede că inclusiv oficialii din Uniunea Europeană ar putea ajunge la această concluzie. Astfel, demersurile unioniste ar putea fi încurajate, ca soluție rapidă, mai ales că vorbim despre o situație de forță majoră, de securitate.

„Uniunea Europeană ar putea ajunge la concluzia că unirea Moldovei cu România e cea mai bună cale, iar așa s-ar evita cheltuieli și riscuri și discuții inutile. Mai ales că, spun ei, vorbim acum despre o situație de forță majoră, de securitate”, a transmis Anatol Șalaru.

În opinia sa, un astfel de proiect ar avea, în momentul de față, 50% șanse să se realizeze. În acest moment, procentul cetățenilor moldoveni care susțin unirea cu România este sub jumătate. Acest lucru a fost, confirmat, de altfel, și de președinta Maia Sandu.

Șansele sunt 50%. Depinde exclusiv de noi”, a recunoscut Anatol Șalaru.

Maia Sandu despre unire și aderarea la Uniunea Europeană

Zilele trecute, a apărut un interviu acordat de Maia Sandu, președinte al Republicii Moldova, publicațiie britanice „The Rest Is Politics”. În această marjă, Maia Sandu a spus că ar votat, în cazul unui referndum, pentru unirea Moldovei cu România. Totuși, a recunocut ea, în prezent, un astfel de demers nu ar avea succes.

Mai puțin de jumătate din cetățenii moldoveni sunt de acord cu unirea. În schimb, a precizat Maia Sandu, pentru ca țara sa să rămână pe parcursul democratic și să atingă un nivel ridicat de prosperitate, singura opțiune, aprobată prin referendum, este integrarea în Uniunea Europeană. Ea a confirmat acest lucru inclusiv într-o conferință depresă, la Chișinău.

„Cel puţin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o ţară democratică şi mergem strict după decizia cetăţenilor”, a fost răspunsul Maiei Sandu.

