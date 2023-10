Reacție la scandalul făcut de Șoșoacă: Proiect de lege pentru evaluarea psihiatrică a candidaților la alegerile parlamentare. Argumentele lui Andrei Lupu, inițiatorul proiectului (VIDEO)

Deputatul Andrei Lupu, intrat în Parlament pe listele USR, acum membru REPER, a depus o inițiativă legislativă pentru evaluarea psihiatrică a candidaților la alegerile parlamentare. El s-a numărat printre aleșii care, luni, nu și-au putut ține discursul din cauza făcut de senatoarea ex-AUR Diana Șoșoacă.

Amintim că Șoșoacă a deranjat toată ședința, a fluierat, a zbierat și a rupt regulamentul Camerei Deputaților. Alfred Simonis (PSD), președintele de ședință, a invitat-o să meargă la circ.

UPDATE: Deputatul Andrei Lupu a explicat, într-o intervenție în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, care sunt argumentele pentru această inițiativă legislativă.

„E o propunere cât se poate de serioasă și aș vrea să clarific că nu e vorba despre vreun nivel de studii, experiență sau altceva. Fie că e plugar sau profesor universitar, un cetățean poate să reprezinte poporul. Problema e că… vă dau un exemplu simplu: potrivit Constituției, potrivit tuturor legilor electorale, nu ai dreptul să votezi atât timp cât ai o afecțiune psihică, atât timp cât un medic a spus că X are o afecțiune psihică, pentru că înseamnă că nu poate lua decizii în numele nostru, al poporului, să voteze. Cu atât mai mult ar fi o problemă să fii ales și să decizi din Parlament, din consilii locale, județene pentru popor, atât timp cât nu ai raționament apreciat ca fiind coerent.

Îmi permit să cred că astfel de exemple, cum e dna Șoșoacă, sunt ilustrative pentru astfel de situații. Ieri n-a putut nimeni să înțeleagă ce voia dna Șoșoacă pentru că nu se pronunța în vreun fel pe subiectul respectiv, nu-și propunea să explice vreun vot. Pur și simplu se plimba prin fața sălii fluierând și strigând”, a declarat Andrei Lupu, pentru B1 TV.

Controlul la medic, a continuat el, trebuie făcut de cel care vrea să candideze înainte de a-și depune candidatura.

Deputatul a atras apoi atenția că un funcționar public sau un polițist trebuie să prezinte un astfel de certificat.

Andrei Lupu a explicat și de ce la scandalul de ieri din Parlament nu a fost nicio reacție: „Potrivit regulamentuluim există opt persoane, se numesc chestori, care pot înlătura din sală persoanele turburente. Problema e că printre chestori era chiar unul dintre colegii dnei Șoșoacă de la AUR, care doar ce a apărut prin presă acum o săptămână că ”.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Proiect pentru evaluarea psihiatrică a candidaților la alegerile parlamentare

Andrei Lupu a depus un proiect de lege prin care candidații la parlamentare trebuie să prezinte certificate medico-legale psihiatrice.

În expunerea de motive, el spune că măsura e necesară ca să „ne asigurăm că persoanele care dețin funcții de putere și iau decizii care afectează societatea în ansamblu sunt capabile să îi reprezinte pe alții în mod rațional”. De asemenea, deputatul atrage atenția că „tulburările psihice grave pot influența judecata și capacitatea de a lua decizii informate și echilibrate”.

Cum își argumentează Andrei Lupu inițiativa legislativă

„Am inițiat așadar astăzi o lege prin care vor putea fi aleși membri ai Parlamentului doar cei pentru care un medic garantează anterior că sunt în deplinătatea capacităților mintale. Știu că sună drastic și că poate sugera limitări ale dreptului de a candida, dar acest mandat, care se va termina la anul, este marcat de comportamentul irațional al unor parlamentari aleși pe lista AUR, în frunte cu Diana Șoșoacă și George Simion.

Sunt colegi care spun că cei doi sunt doar extravaganți sau că au forțat limitele comunicării, dar dacă cineva ar face pe stradă pe care ei l-au făcut în acești ani în Parlament ar fi fost ridicat urgent și supus unui test prin care sa se stabilească dacă este în deplinătatea facultăților mintale”, a declarat Andrei Lupu, potrivit unui REPER.

Ce a spus Lupu (REPER) despre Șoșoacă (ex-AUR)

El s-a referit apoi concret la scandalul făcut de Diana Șoșoacă ieri, în Parlamentul României, susținând că nu a fost „o criză de nervi”, ci din partea senatoarei.

„Ieri în Parlament nu am asistat doar la o criză de nervi, ci la o isterie necontrolată din partea Dianei Șoșoacă. Nimic din ceea ce face aceasta doamnă nu are legatură cu comportamentul normal al unei persoane, nu este o manifestare politică și nici un act de opoziție. Este pur și simplu o persoană iresponsabilă care se ascunde sub un mandat de parlamentar”, a continuat deputatul.