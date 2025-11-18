B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă a prezentat bilanțul: Ce proiecte a realizat cât timp a fost ministru al Transporturilor: „Toate lucrurile astea le-am făcut în opt luni” (VIDEO)

Cătălin Drulă a prezentat bilanțul: Ce proiecte a realizat cât timp a fost ministru al Transporturilor: „Toate lucrurile astea le-am făcut în opt luni” (VIDEO)

Ana Maria
18 nov. 2025, 19:14
Cătălin Drulă a prezentat bilanțul: Ce proiecte a realizat cât timp a fost ministru al Transporturilor: Toate lucrurile astea le-am făcut în opt luni (VIDEO)
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Cuprins
  1. Realizările lui Cătălin Drulă: Cum a fost negociat PNRR-ul pe Transporturi și câți bani a primit România
  2. Realizările lui Cătălin Drulă: Ce contracte a semnat în timpul mandatului de ministru
  3. Ce măsuri a luat la metrou

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a prezentat public realizările din perioada în care a condus Ministerul Transporturilor, insistând că cele opt luni petrecute în funcție au fost marcate de eficiență, curaj administrativ și decizii importante pentru infrastructura națională. 

Potrivit acestuia, una dintre cele mai importante reușite a fost negocierea unui PNRR record, care a adus României fonduri substanțiale pentru infrastructură. Drulă susține că, prin eforturile echipei sale, ministerul a reușit să atragă sume fără precedent pentru proiectele rutiere.

Realizările lui Cătălin Drulă: Cum a fost negociat PNRR-ul pe Transporturi și câți bani a primit România

Drulă spune că Planul Național de Redresare și Reziliență pentru Transporturi a fost construit „de la zero”, cu o echipă nou formată. El susține că a reușit să obțină sume mult mai mari decât alte state din Uniunea Europeană, iar România a ieșit în evidență la nivel european în ceea ce privește investițiile rutiere.

„Am fost ministru de Transporturilor și am făcut câteva lucruri: Un PNRR pe Transporturi negociat la Bruxelles într-un timp record, care am adus 7,5 miliarde de euro pe Transporturi și, în mod notabil, 3 miliarde de euro pentru rutier. Următoarea țară, din 27 de state membre, la nivel de ceva bani în PNRR pentru rutier cred că are vreo 150 de milioane de euro. Noi avem 3 miliarde.

Și da, a fost o negociere dură și am dus-o. Am făcut un program luat de la zero aproape, n-am primit nimic de la predecesorul meu că, uite, ăsta-i PNRR-ul cu care merge la Bruxelles. Am asamblat o echipă, am făcut asta.”, a spus fostul ministru.

Realizările lui Cătălin Drulă: Ce contracte a semnat în timpul mandatului de ministru

Candidatul USR afirmă că a deblocat proiecte esențiale pentru infrastructura rutieră a României, printre care se numără semnarea contractelor pentru Autostrada A0, varianta ocolitoare a Bucureștiului, considerată crucială pentru fluidizarea traficului.

În plus, a lansat licitația pentru primul tronson al Autostrăzii A7, între Ploiești și Buzău.

Am semnat contracte pentru Autostrada A0 de centură și pentru multe altele. Am lansat licitația pentru A7, primul lot Ploiești-Buzău”, a mai adăugat Drulă.

Ce măsuri a luat la metrou

Drulă reamintește și conflictul cu cei de la metrou, moment pe care îl descrie ca fiind unul tensionat și periculos. El susține că presiunile nu l-au oprit să ia măsuri de „curățenie” la metrou, măsuri care au stârnit reacții dure.

„Am făcut curățenie la metrou. Oamenii ăia au zis că o să pună 5 milioane de lei, o să dea unor racheți pe capul meu. Eu sunt un om obișnuit, care trăiesc în orașul ăsta. Eu am avut un curaj să stau în fața ăstora.Vreau să văd domnul Ciucu în fața cui a stat drept? Eu cred că există un loc pentru verticalitate în politică.

Dincolo de zona de metrou, am introdus ordine în controlul greutății pe drumuri. Într-o lună, două, am reușit o revoluție, se poate proba asta cu oameni din industrie, că, în sfârșit, controlul la camioane se aplica pe bune. Toate lucrurile astea le-am făcut în opt luni”, a spus Drulă.”, a mai precizat Cătălin Drulă.

