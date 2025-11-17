B1 Inregistrari!
Drulă: „Eu nu știu de ce le e frică și de ce fug domnii Ciucu și Băluță de dezbatere". Ce a spus despre trecutul politic al unuia dintre contracandidați (VIDEO)

Traian Avarvarei
17 nov. 2025, 16:24
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, i-a criticat pe contracandidații săi, primarii de sectoare Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), pentru că nu vin la dezbaterile electorale cu el. În context, Drulă a ținut să amintească faptul că Ciucu a făcut campanie mai multor personaje și s-a aliat cu PSD anul trecut, pentru a-și reînnoi mandatul la Sectorul 6.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Drulă își acuză principalii contracandidați că refuză dezbaterile

„Eu îmi aduc minte cu bucurie democratică așa, ca cetățean, că eu sunt în politică doar din 2016, cum mă uitam când aveau dezbatere Băsescu cu Oprescu, cu Geoană, cu alți candidați. Erau momente importante ale campaniei, definitorii, aflai ceva despre acei candidați.

Eu nu știu de ce le e frică și de ce fug domnii Ciucu și Băluță de dezbatere”, a declarat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.

Ce i-a reproșat Drulă lui Ciucu

Despre solicitarea de a se retrage din competiția electorală în favoarea lui Ciprian Ciucu, Drulă a afirmat: „Mie mi-ar fi jenă. În momentul în care… Știți melodia aia a lui Shaggy – ”It Wasn’t Me” (”N-am fost eu”)? Apare în poză cu toate personajele, ba cu Iulian Dumitrescu, ba cu dl Cârstoiu, ba cu dl Mutu de la PSD… Precedentele campanii. I-a făcut campanie dlui Cârstoiu, s-a plimbat cu dl Crin Antonescu, a avut o alianță PNL-PSD la Sectorul 6, în care a fost împreună cu dl Mutu de la PSD. Sunt la masă, negociază etc. Dumnealui spune că toate astea l-a forțat partidul să le facă. Mie mi se pare că treci de niște limite la un moment dat tot schimbând, ba ești cu USR, ba cu PSD…”.

„Totuși, n-am putea să vorbim despre niște idei și niște proiecte, să vină într-o dezbatere, înainte să recurgă la aroganța asta prin care spune cine are voie și n-are voie să candideze?”, a continuat candidatul USR.

Întrebat ce le spune oamenilor care cred că din disputa lui cu Ciucu va câștiga Băluță, Drulă a răspuns: „Să mă voteze pe mine! Și să nu aibă încredere în ce le va spune PNL în această campanie referitor la sondaje”.

