Rectificarea bugetară propusă de Nicușor Dan, respinsă de CGMB deoarece nu a avut susținerea USR. „E o majoritate PNL – USR – PMP, sper să funcționeze. Aș avea multe să le spun public, dar mă abțin” (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat luni, pentru B1 TV, că la aprobarea bugetului local pe 2022 se va vedea poziționarea fiecărui partid care are reprezentanți în Consiliul General al Muncipiului București (CGMB) și, practic, dacă mai funcționează colaborarea PNL – USR – PMP. Declarația a fost făcută în contextul în care Dan nu a reușit, în ședința de azi a CGMB, să treacă o rectificare bugetară: consilierii PSD au lipsit, iar o parte din cei ai USR nu au votat. USR București a explicat, într-o postare pe Facebook, de ce nu e de acord cu rectificarea propusă de Nicușor Dan. Replica a venit seara, pe B1 TV.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Nicușor Dan, despre propunerea de rectificare bugetară

„Azi am avut o ședință de Consiliu General în care am vrut să facem o rectificare a bugetului. Această rectificare ar fi adus bugetul la limitele lui rezonabile dar, mai mult decât atât, ar fi rezolvat o chestiune foarte importantă: prima tranșă de 30% – 260 de milioane – bani europeni pentru 100 de tramvaie. Știți că am semnat un contract cu Astra Arad, finanțare europeană, undeva în primăvara acestui an. Din păcate, nu am strâns voturile: PSD a lipsit, o parte din colegii de la USR nu au votat. Asta ne punea într-o situație dificilă pe care sperăm s-o rezolvăm prin alte mijloace administrative”, a declarat Primarul General.

Radu Buzăiannu: Se pot pierde banii aceia…

Nicușor Dan: Exact

USR București spune că Primarul General ar fi vrut prin această rectificare „să scadă bugetul Capitalei în așa fel încât să dea impresia că primarul general și-a atins țintele pe care le-a anunțat în prima jumătate a acestui an. Suma totală pe care vrea să o taie este de 324 milioane de lei”.

Întrebat în legătură cu poziția USR București, Dan a răspuns: „Pe zona financiară, eu am avut o singură țintă pe care consider că mi-am atins-o, aceea de a scoate Primăria dintr-un faliment în care se afla de fapt. Primăria a fost scoasă din faliment. Dacă vrem s-o luăm la virgulă, din punct de vedere tehnic, ești obligat să pui în buget și la venituri, și la cheltuieli fel de fel de cheltuieli. De exemplu, Primăria datoreză 430 de milioane de lei lui Constanda. Chiar dacă noi nu i-am plătit, și am avut un dialog cu dl Constanda, acești bani au trebuit să fie puși la cheltuieli. Dacă tu ai un litigiu în care ai cerut 20 de milioane de lei, să zicem, unui constructor căruia i-ai perceput penalități de întârziere, tu ești obligat să pui la venituri chiar dacă tu știi dinainte că s-ar putea să pierzi procesul, că ăla s-ar putea să intre în faliment sau fel de fel de situații. Astea sunt niște legi care te obligă să pui mai mult la venituri și la cheltuieli. Am scos Primări din faliment cu mult efort, reducând la maxim cheltuielile – și sunt recunoscător pentru instituțiile din subordine că trebuie să facă asta -, închizând companiile municipale, am dat 2.700 de oameni afară, am închis 14 companii”.

Nicușor Dan, despre majoritatea care există în CGMB

În contextul în care USR București a avut mai multe critici la adresa activității ui Nicușor Dan, acesta a precizat: „Testul pe care trebuie să-l dăm cu toții e să aprobăm bugetul local. Avem 45 de zile să aprobăm bugetul local. Acum se vede poziția publică a fiecărui partid din Consiliul General”.

Întrebat dacă la nivelul CGMB s-a manifestat alianța PNL – PSD care e la centru, Nicușor Dan a afirmat: „Până acum nu s-a manifestat în vreun fel o alianță PNL – PSD. Consilierii PSD au lipsit de la ultimele două ședințe. E o majoritate PNL – USR – PMP, eu sper ca ea să fie confuncțională. Bineînțeles că într-o colaborare politică sunt reproșuri. Aș avea și eu multe să le spun public, dar mă abțin că oamenii au dat votul pe această construcție politică”.

Nicușor Dan a vorbit apoi pe larg despre bugetul municipalității.