Nicușor Dan: Banii Bucureștiului din bugetul național, cea mai mare problemă. Să reducem cheltuielile cu încă un miliard ar fi ca în povestea cu Nastratin Hogea, care i-a dat tot mai puține paie măgarului până a murit (VIDEO)

Banii prevăzuți pentru București în bugetul național pentru 2022 reprezintă cea mai mare problemă, în condițiile în care lasă Primăria Capitalei cu doar un miliard de lei de cheltuit în zone în care până acum avea la dispoziție 2 miliarde, a explicat primarul general Nicușor Dan, luni seară, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Nicușor Dan, pe B1 TV: „Am restructurat foarte mult tot ce înseamnă cheltuială”

„Sunt două probleme cu bugetul. Sunt, pe de o parte, banii care revin Bucureștiului din bugetul național, asta este cea mai mare problemă pe care o avem și a fost o discuție săptămâna trecută, înainte de aprobarea bugetului național. Practic, noi avem în mod constant 4 miliarde de lei venituri, mai puțin cele pe fonduri europene sau alte lucruri care vin și pleacă, deci 4 miliarde, din care până acum pe prețurile la energie dădeam cam 2 miliarde, un miliard pe subvenția la termie, un miliard pe subvenția la transportul public. Anul acesta, pentru că am avut creșterea explozivă a prețurilor la energie, ar urma să plătim 2 miliarde subvenția la termie chiar dacă mărim proporțional și tariful pe care îl plătesc bucureștenii, un miliard subvenția la transport public că nu poți să pui biletul de transport public 15 lei sau o sumă de felul acesta, și atunci din 4 miliarde ne rămâne un miliard pentru spitale, pentru teatre, muzee, pentru străzi, pentru iluminat public și pentru toate lucrurile acestea pentru care aveam 2 miliarde până acum”, a declarat oficialul.

Primarul general susține că s-a consumat foarte multă energie pentru restructurarea cheltuielilor în Primăria Capitalei.

„În primul rând, noi am făcut un lucru anul acesta și am consumat foarte multă energie cu asta. Am restructurat foarte mult tot ce înseamnă cheltuială, adică primăria asta avea 4 miliarde din care 2 pentru aceste elemente de cheltuială și cheltuia de fapt 3, deci noi am redus în acest an, prin votul în Consiliu și prin execuția pe care am făcut-o, cheltuielile de la 3 la 2 miliarde, mai puțin subvențiile. Acum, să reduci de la 2 miliarde la 1 miliard e imposibil… E, dacă vreți, ca în povestea aia cu Nastratin Hogea, care îi dădea în fiecare zi mai puține paie măgarului până când a murit. Nu se poate!”, a adăugat edilul.