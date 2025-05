Rețelele sociale, amenințări pentru viitorul copiilor. Ministrul Educației cere o reglementare „deșteaptă”

Rețelele sociale reprezintă o amenințare pentru educația copiilor și este nevoie de reglementări care să asigure protecția celor mici în fața pericolelor din mediul online. Avertizarea vine din partea ministrului Educației și Cercetării, Daniel David.

Daniel David atrage atenția cu pericolul pe care îl reprezintă rețelele de socializare pentru viitorul copiilor, în lipsa unor reglementări. În opinia sa, viitorul va fi catastrofal dacă nu se va proceda la introducerea unor reguli care să reducă riscul de dezinformare pe platformele online.

Ministrul Educației consideră că reglementarea accesului pe platformele online este la fel de importantă ca și educația. În caz contrar, civilizația se poate prăbuși, iar procesul de revenire va fi de lungă durată.

Interzicerea unor platforme, surse de dezinformare pentru public, precum , nu va rezolvă problema, crede ministrul. Este necesarca cei mici să fie învățați să recunoască și să raporteze conținutul nociv, în paralel cu o reglementare „deșteaptă” a rețelelor sociale.

„Chiar dacă nu sunt reglementate, le putem controla printr-o educație bine făcută – atât pentru copii, cât și pentru adulți. Educația rămâne antidotul suprem. Dacă scapă reglementările, dacă scapă tehnologia, tot avem o baricadă: educația. Dar dacă nu reglementăm și nici nu reușim să ducem acest antidot în mintea copiilor, atunci viitorul e catastrofal. Vom pierde, practic, câștiguri fundamentale ale civilizației”, a explicat , pentru Antena3.

Pericolul de pe rețelele sociale

Daniel David este de părere că în absența unei solide și a gândirii critice, românii sunt vulnerabili la „pseudo-cunoaștere, manipulare, teorii conspiraționiste și așa mai departe”.

El a arătat că, sub influența acestor teorii manipulatoare și conspiraționiste, s-a ajuns ca anumite lucruri de bun-simț, acceptate de toată lumea, să fie puse sub semnul întrebării.

„Deja începem să punem sub semnul întrebării lucruri de bun-simț: că Pământul nu e plat, că boala are cauzalitate biopsihosocială, că vaccinurile ne salvează viața. Când începem să negăm toate acestea și, în plus, atacăm instituțiile care mențin civilizația – nu doar cele politice, ci și educaționale, medicale, economice –, atunci civilizația va cădea. Și ne vor trebui mulți ani să recuperăm ce avem”, a explicat Daniel David.