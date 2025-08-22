B1 Inregistrari!
Ministrul Alexandru Rogobete: Primul Centru de Mari Arşi din România va fi gata anul acesta (FOTO)

Ministrul Alexandru Rogobete: Primul Centru de Mari Arşi din România va fi gata anul acesta (FOTO)

Traian Avarvarei
22 aug. 2025, 16:49
Ministrul Alexandru Rogobete: Primul Centru de Mari Arşi din România va fi gata anul acesta (FOTO)
Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a anunțat că România va avea, la Timișoara, până la finele anului, primul spital pentru tratarea pacienților cu arsuri grave. Ministrul a fost în vizită pe șantier. Potrivit lui Rogobete, stadiul lucrărilor e acum de 75–80%.

Cuprins

  • Ce a spus Rogobete despre Centrul de Mari Arși de la Timișoara
  • Ce a spus Rogobete despre investițiile în Sănătate

Ce a spus Rogobete despre Centrul de Mari Arși de la Timișoara

„România face un pas important în tratarea marilor arși: centrul de la Timișoara va fi finalizat până la sfârșitul acestui an

Dintre cele trei Centre de Mari Arși aflate în construcție, cel de la Timișoara este cel mai avansat. Urmăresc acest proiect zilnic, l-am susținut constant alaturi de echipǎ și mă bucur enorm să pot spune că Timișoara va găzdui primul centru funcțional dedicat tratării marilor arși.

Stadiul lucrărilor este de 75–80%, structura fiind finalizată integral (100%), iar în ceea ce privește arhitectura și instalațiile, progresul este de 70%, respectiv 75%.

Acest centru nu va fi doar un spațiu pentru tratarea marilor arși, ci va include și dotări medicale de ultimă generație:
• 58 de paturi pentru UPU-SMURD
• 12 paturi pentru pacienții cu arsuri grave
• 6 rezerve pentru pacienți cu arsuri intermediare și post-critici
• 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă
• o secție ATI cu 27 de paturi
• un bloc operator modern cu 25 de săli

De asemenea, clădirea va fi prevăzută cu heliport, pentru intervenții rapide și sigure”, a anunțat ministrul Sănătății, pe Facebook.

Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Investiția are o valoare de 80 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată printr-un proiect al Băncii Mondiale.

Ministerul Sănătății deja a declanșat procedura pentru achiziția echipamentelor medicale.

Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Ce a spus Rogobete despre investițiile în Sănătate

„🏥 Construirea Centrelor de Mari Arși, alături de Institutul Oncologic din Timişoara, face parte dintr-un program amplu de modernizare a sistemului medical românesc, derulat de Ministerul Sănătății în colaborare cu autoritățile județene.

Aceste investiții aduc servicii medicale de înaltă performanță mai aproape de pacienți, reduc inechitățile de tratament și consolidează capacitatea de reacție a sistemului sanitar în situații critice”, a mai transmis ministrul Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
