Ministrul Sănătății: În centrele pentru pacienții arși vom avea norme cât mai aproape de realitatea europeană. Am demarat deja un grup tehnic de lucru cu experți (VIDEO)

Traian Avarvarei
07 aug. 2025, 20:05
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a declarat că România va avea, în centrele ce tratează pacienții cu arsuri grave, „norme cât mai aproape de o realitate europeană”. Un grup tehnic lucrează deja la modificarea unui Ordin de Ministru în acest sens. De asemenea, a mai spus ministrul, vom avea curând și o statistică privind arșii tratați în România.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus Rogobete despre normele de tratare a pacienților arși
  • Ce ar urma să arate statistica oficială privind pacienții cu arsuri

Ce a spus Rogobete despre normele de tratare a pacienților arși

„Am demarat deja un grup tehnic de lucru cu experți care tratează pacienți cu arsuri grave din România, din majoritatea centrelor universitare din țară unde există astfel de unități funcționale pentru arși gravi, care reanalizează acum Ordinul de Ministru care impune normativele minimale pentru funcționarea unui astfel de centru, comparativ cu normele din Franța și Italia.

Încercăm, practic, să ducem aceste norme cât mai aproape de o realitate europeană și de a le armoniza cu legislația actuală. Spun că normele minimale pentru funcționarea acestor centre de arși vor fi echivalate cu cele din UE pe cât se poate de mult.

Sper că în două – trei săptămâni vom avea o primă formă a acestor norme modificate”, a explicat ministrul Sănătății.

Ce ar urma să arate statistica oficială privind pacienții cu arsuri

„Pe de altă parte, am demarat deja o analiză la nivelul tuturor centrelor care tratează pacienți cu arsuri grav pentru a înțelege, în anul 2024 – respectiv prima parte a anului 2025, câți pacienți au fost tratați, care a fost gradul de arsură medie, suprafața corporală arsă, care a fost incidența de infecție asociată activității medicale, care a fost mortalitatea și, sigur, să comparăm cu nivelul din UE. Cred că la finalul acestei luni vom avea aceste cifre”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

