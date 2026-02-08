Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a declarat că la nivelul ministerului se lucrează la o reformă prin care personalul medical să fie plătit în funcție de performanță. Rogobete a dat asigurări că reforma va deveni realitate, „indiferent cât e de incomodă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Rogobete: Nu se pot tăia veniturile personalului medical

„ că nu se poate tăia din veniturile personalului medical. Eu nu mă opun neapărat tăierii cu 10% la Ministerul Sănătății sau la alte instituții din Sănătate, dar mă opun public, și am spus lucrul acesta de mai multe ori, tăierii veniturilor personalului medical din spitale sau din serviciile de ambulanță.

În același timp, sunt pentru plata pe performanță, adică o plată adaptată în funcție de volumul de muncă, de complexitatea cazurilor… Am spus de foarte multe ori asta, și chiar dacă am fost criticat că am repetat, eu tot repet pentru a fi clar înțeles.

Și dau exemplu din specialitatea din care provin eu. Una e să dai 20 de anestezii pe săptămână și să ai 5 pacienți de terapie intensivă și alta e să dai 3 anestezii pe an și la finalul anului să ai același venit. Nu e corect în primul rând”, a declarat ministrul Sănătății.

Rogobete spune că reforma privind salarizarea se face greu

„Lucrăm în Ministerul Sănătății. Nu e ușor, e o reformă greoaie, care se face greu, care există în toată Europa, care e jalon în PNRR. Deci nu scapă nimeni de plata pe performanță, deci trebuie luată această măsură indiferent cât e de incomodă. (…) Plata pe performanță nu va putea fi introdusă peste noapte, dar probabil că până în vara acestui an va putea fi implementată treptat”, a mai declarat ministrul Alexandru Rogobete.