Acasa » Politică » Rogobete: „În Sănătate, economiile se fac în alte zone, nu la salarii”. Replică pentru Miruță

Traian Avarvarei
13 ian. 2026, 19:41
„În sistemul de sănătate, economiile se fac în alte zone, nu la salarii”, dă asigurări ministrul Alexandru Rogobete. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Rogobete promite că nu vor fi tăiate salariile medicilor
  2. Rogobete: Nu se fac concedieri în Sănătate

Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a dat asigurări că personalul medical nu va fi afectat de tăierile bugetare. Precizarea a fost făcută în contextul în care Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a declarat recent că fiecare minister va lucra la un plan de tăiere cu 10% a bugetului pentru salarii.

Rogobete promite că nu vor fi tăiate salariile medicilor

„Eu nu știu la Ministerul Sănătății să existe un document strategic de tăiere cu 10% a salariilor. Da, există multe măsuri, o parte deja implementate, o parte urmează, care au un singur rol: de a realiza serviciile de sănătate mai bune, de a face economii în interiorul sistemului. De aici și până a veni și să vorbești despre un domeniu pe care nu îl coordonezi, mi se pare puțin lipsit de echilibru. (…)

În sistemul de sănătate economiile se fac în alte zone, nu la salarii sau la veniturile personalului medical, care oricum nu e plătit la nivelul anului 2026, mă refer la plata gărzilor”, a declarat Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN.

Rogobete a mai spus că în această perioadă toate ministerele lucrează la bugetul pe 2026, iar miercuri va exista o întâlnire la Guvern pe această temă.

Rogobete: Nu se fac concedieri în Sănătate

De asemenea, ministrul Alexandru Rogobete a declarat că nu se vor face disponibilizări în rândul medicilor: „Ar fi culmea în condițiile în care există spitale unde nu avem personal să acoperim gărzile să mai dăm afară și din personalul existent care face mai multe gărzi decât ar trebui să facă pentru a acoperi normativul”.

