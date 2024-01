România ar putea să-și coordoneze apărarea cu Polonia și Ungaria în procesul cu Pfizer, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rafila

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a oferit detalii despre procesul pe care Pfizer l-a intentat României, pentru dozele de vaccin pe care România nu le mai dorește.

Alexandru Rafila, despre procesul pe care Pfizer la intentat României

Pfizer a dat în judecată România la o instanţă din Bruxelles pentru contractul neonorat de stat, prin care România a comandat peste 90 de milioane de doze de vaccin anti-COVID, dar ulterior nu a acceptat să mai primească şi să plătească 28 de milioane de doze.

”Au fost discuții tripartite, pentru că au fost prezenți și reprezentanți ai Comisiei Europene, care este semnatara contractului. Ei ne-au propus o variantă, în care să cumpărăm o cantitate de vaccinuri, pe care trebuia să ne livreze și, tot așa, nu avem ce să facem cu ele, iar pentru dozele pe care nu le luăm să plătim o sumă de bani compensatorie, Ori, nici nu permite legislația, în momentul de față, o astfel de soluție: să plătești pentru ceva ce nu ți se furnizează”, a declarat Alexandru Rafila, la .

Acesta a mai spus că în procesul care va urma, România ar putea să-și coordoneze apărarea cu Polonia și Ungaria.

”Încercăm să ne coordonăîm, am avut discuții cu reprezentanții Poloniei – am avut o primă discuție – am schimbat informații, rămâne să vedem dacă putem să facem această coordonare. Ne-am dori și noi și ei și-ar dori, astfel încât să avem un punct de vedere comun, pentru că până la urmă este vorba despre aceeași speță”, a mai spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.