Rusia nu-și dorește cu adevărat pacea în Ucraina. Reacția europarlamentarului Victor Negrescu după atacul asupra Delegației Comisiei Europene de la Kiev (VIDEO)

Atacul forțelor ruse asupra clădirii Delegației Comisiei Europene de la Kiev, în capitala Ucrainei, arată că Vladimir Putin nu dorește să ajungă la un acord de pace. Rusia vede o amenințare în UE și dorește să pună presiune, de unde acest .

Ce semnifică atacul Rusiei asupra Delegației CE

Europarlamentarul , vicepreședinte al Parlamentului European, a comentat bombardarea, de către armata rusă, a sediului Delegației Comisiei Europene de la Kiev. În opinia sa, exprimată în emisiunea News Pass, cu Gabriela Mihai, acest atac, care încalcă cutumele diplomatice, arată că Vladimir Putin nu dorește pacea.

„Este un atac ce confirmă că Federația Rusă nu-și dorește pacea în Ucraina. Nu putem considera acest atac ca fiind un simplu accident. De altfel, în urmă cu o săptămână, Federația Rusă a atacat o fabrică deținută de o companie din Statele Unite. În acest context, liderii europeni văd un semnal de alarmă pe care îl trage Federația Rusă în ceea ce privește intențiile sale și de aceea acest atac a fost condamnat cu fermitate de toți liderii europeni”, a declarat Victor Negrescu.

El a arătat că Delegația Comisiei Europene, bombardată de ruși are rol de ambasadă și asigură o reprezentare diplomatică în Ucraina. Potrivit spuselor sale, această structură gestionează ajutorul umanitar, suportul pe zona civilă, dar are și componente militare. În acest context, având în vedere statutul acestei structuri, locația sa este cunoscută de toată lumea

„Trebuie să explicăm că această Delegație a Uniunii Europene joacă rolul unei ambasade. Practic, asigură o reprezentare diplomatică a instituțiilor europene în Ucraina. Este structura care se ocupă de relația cu Ucraina, care gestionează ajutorul umanitar, suportul pe zona civilă, în mod special, dar și pe componente militare. În această logică, această delegație și sediul erau bine cunoscute de către parteneri sau de către oricine care cunoaște Ucraina. Și Federația Rusă știa această locație, de aceea se spune că nu este un atac întâmplător”, a nai spus Negrescu.

Rusia a încălcat acorduri internaționale

Europarlamentarul susține că a încălcat cutumele internaționale atunci când a atacat o reprezentanță diplomatică. Or acest atac indică faptul că Rusia nu-și dorește pacea în Ucraina.

„Mai mult, există niște cutume internaționale care de obicei, conduc la evitarea unor atacuri împotriva unor reprezentanțe diplomatice, cutumă care a fost încălcată, prin acest atac, de Federația Rusă. Acest lucru înseamnă că pentru noi este un moment de cotitură în ceea ce putea să fie un proces de începere a negocierilor pentru obținerea păcii”, a afirmat europarlamentarul.

El a subliniat că toți liderii europeni speră ca Federația Rusă să accepte situația și să meargă la negocieri pentru oprirea conflictului. Din păcate, spune Negrescu, Vladimir Putin se consideră un om forte care încă mai poate dicta termenii unor înțelegeri. Or acest lucru nu este adevărat. Iar continuarea războiului va duce la noi sancțiuni împotriva Rusiei.

„Totuși liderii europeni speră la pace, sperăm ca Federația Rusă să se trezească, însă acest ultim semnal arată că din nefericire, Putin nu a înțeles semnalul transmis de liderii occidentali, nu este dispus să discute și, în continuare vrea să se poziționeze într-o postură de om forte. Or este evident că Federația Rusă greșește și liderii occidentali, am remarcat și intervenția din aceste zile a președintelui american, își vor intensifica sprijinul pentru Ucraina, iar sancțiunile riscă să devină tot mai apăsătoare pentru Federația Rusă dacă lucrurile vor continua în această direcție, cum am văzut în ultimele zile”, a mai menționat Victor Negrescu.

Cum a reacționat Comisia Europeană la atacuri

Comisia Europeană a transmis foarte clar că atacul Rusiei nu reprezintă un accident nefericit, dat fiind amploarea impactului. Clădirea este amplasată într-o zonă în care nu se află ținte militare, astfel că nu poate fi vorba despre un atac care să vizeze forțele de apărare ucrainene.

„Din comunicările transmise către CE reiese foarte clar că nu putea fi un simplu accident dat fiind avergura impactului și faptul că această delegație se găsește într-un loc unde nu există ținte militare. Se află într-o zonă civilă și în contextul acesta în ceea ce am văzut din partea comisarului care se ocupă de extindere, din partea președintei Comisiei von der Leyen, a președintelui Consiliului European, semnalele indică, într-adevăr, că poate nu s-a dorit impactul generat, dar s-a dorit transmiterea unui semnal către instituțiile europene”, a mai spus Negrescu.

Victor Negrescu a mai precizat că atacul rusesc reprezintă o provocare la adresa Uniunii Europene. De altfel nu este singura provocare de acest fel împotriva statelor occidentale.

„De aceea a venit acest comunicat al . El nu este întâmplător. Noi vedem în aceasta o provocare. În urmă cu câteva luni au mai fost situații similare cu diplomați europeni care se aflau în Federația Rusă, au fost victime ale unor abuzuri sau ale unor amenințări sau chiar ale unor presiuni fantastice. Este evident că Federația Rusă vede în UE o amenințare, dorește să pună presiune și în această logică, din nefericire ne îndepărtează de o soluție de pace mai rapidă și, evident, în logica aceasta, liderii europeni au condamnat cu fermitate acest atac”, a concluzionat Victor Negrescu.