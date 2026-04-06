Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria

Adrian A
06 apr. 2026, 12:22
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin

Parlamentarul rus Aleksei Juravliov, vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Duma de Stat, cere bombardarea porturilor românești și a celor din Bulgaria pentru a împiedica aprovizionarea Ucrainei cu armament și echipament militar.

Rusia revine la tactica amenințărilor. Sunt vizate porturile românești

Vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru apărare, Aleksei Juravliov a declarat pentru publicația Lenta.ru, citată de Rador, că nu trebuie căutate și distruse capacităţile de producție a dronelor din Ucraine, ci trebuie întreruptă complet logistica.

Deputatul rus a susținut că Ucraina nu are tehnologii proprii și că țara obține absolut toate armele utilizate de Forțele Armate Ucrainene din străinătate. Potrivit afirmaţiilor sale, nu este nevoie nici măcar să se caute și să se distrugă capacităţile de producție – acest lucru este extrem de dificil.

Așa că e mai simplu să bombardeze porturile românești și bulgărești.

„Trebuie să împiedicăm furnizarea de componente, ceea ce înseamnă că trebuie să întrerupem logistica. Există două rute de aprovizionare: maritimă – din România și Bulgaria prin porturile ucrainene de la Marea Neagră și terestră – prin Polonia.

Bombardați infrastructura portuară, distrugeți calea ferată din Rzeszów, și nu vor mai exista drone pseudo-ucrainene, veți vedea!” ,a declarat Juravliov.

Declarațiile deputatului rus vin după ce dronele ucrainene au bombardat două porturi rusești de la Golful Finlandei – Ust-Luga și Primorsk. Operațiunea a dus la blocarea exporturilor rusești de petrol.

Analiștii estimează că Ucraina a distrus 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei de la începutul anului.

De altfel, Vladimir Putin caută soluții să oprească distrugerea rafinăriilor rusești.

O lege promulgată luna trecută, la Kremlin, permite firmelor private de securitate de protecție și pază să folosească arme de foc pentru a apăra instalaţii energetice de importanţă critică. Vladimir Putin a luat această măsură pentru a evita riscul ca astfel de instalații să fie atacate.

Încă de anul trecut, din luna octombrie, Rusia a anunțat că va apela la rezerviști militari pentru a apăra infrastructura civilă, cum ar fi rafinăriile de petrol. Unele rafinării, inclusiv în Republica Başkortostan din Munţii Ural, au instalat reţele anti-drone.

