Politică

S-a aflat de ce vine Zelenski în România. Anunțul oficial făcut din biroul lui Nicușor Dan (DOCUMENT)

Adrian A
11 mart. 2026, 17:56
S-a aflat de ce vine Zelenski în România. Anunțul oficial făcut din biroul lui Nicușor Dan (DOCUMENT)

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi joi, 12 martie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România.

De ce vine Zelenski în România

„Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina.

Agenda discuțiilor dintre Președintele României și Președintele Ucrainei va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor.

Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

De asemenea, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global.

În egală măsură, Președintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă.”, arată comunicatul dat de Administrația Prezidențială.

Volodimir Zelenski va avea, de asemenea, și o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

