Volodimir Zelenski, încă o vizită în România. De ce vine președintele Ucrainei în București

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua joi, 12 martie 2026, o vizită oficială la București, unde va avea o întrevedere cu președintele Nicușor Dan.

De ce vine Zelenski În România

Vizita lui Volodimir Zelenski în România pe 12 martie 2026 are loc într‑un moment geopolitic extrem de tensionat.

Iar , cel mai probabil, în discuțiile cu Nicușor Dan, Zelenski vrea să obțină noi angajamente privind sprijinul militar și material oferit Ucrainei.

Însă este foarte posibil ca Zelenski să fie zdruncinat și de posibilele dislocări de forțe ale SUA în baza Kogălniceanu pentru a lansa atacuri asupra Iranului de pe teritoriul României. Ceea ce ar putea duce la o subțiere majoră a resurselor și atenției destinate Ucrainei.

Aceasta este a doua vizită a președintelui Ucrainei în România, după cea din 10 octombrie 2023, când a avut o întrevedere la Palatul Cotroceni, cu Klaus Iohannis.

În program fusese pregătită și susținerea unui discurs în fața Parlamentului României, moment care a fost însă anulat, oficial din motive de securitate, dar pe fondul unor tensiuni politice interne provocate de .

Zelenski este invitat la București și în luna mai, la Summitul B9

Summitul București 9 (B9) din acest an este programat să aibă loc pe data de 13 mai 2026, la București, reuniune considerată una de importanță majoră pentru securitatea flancului estic al NATO, în special în contextul regional tensionat. Formatul B9 a fost lansat tot la București, în 2015, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns la agresiunile Rusiei din 2014.