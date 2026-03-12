B1 Inregistrari!
Zelenski, vizită oficială în România. Va discuta cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Zelenski, vizită oficială în România. Va discuta cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Selen Osmanoglu
12 mart. 2026, 09:09
Sursa foto: X
Cuprins
  1. Consultări la patru ani de la începutul războiului
  2. Ce teme vor fi discutate
  3. Situația minorității române din Ucraina
  4. Întâlnire și cu premierul Ilie Bolojan

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, efectuează joi o vizită oficială în România, unde va avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan. Programul detaliat al vizitei nu a fost făcut public din motive de securitate.

Consultări la patru ani de la începutul războiului

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, consultările la nivel înalt au loc în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului împotriva Ucrainei, la 24 februarie.

„Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanşarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei”, a transmis Administrația Prezidențială.

Instituția subliniază că România a sprijinit Ucraina încă din primele zile ale conflictului și continuă să participe la eforturile internaționale pentru obținerea unei păci durabile.

„România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei şi contribuie în prezent la eforturile internaţionale pentru o pace justă şi durabilă, însoţită de garanţii de securitate solide pentru Ucraina”, se arată în comunicat.

Ce teme vor fi discutate

Agenda discuțiilor dintre cei doi șefi de stat va include teme legate de consolidarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării în mai multe domenii.

„Agenda discuţiilor dintre Preşedintele României şi Preşedintele Ucrainei va include teme care să faciliteze consolidarea unei relaţii bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor. Discuţiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia şi industriile de apărare, dezvoltarea conectivităţii şi de proiecte transfrontaliere, şi pe rolul României în procesul de reconstrucţie a Ucrainei”, se precizează în comunicat.

De asemenea, cei doi lideri vor discuta despre procesul de extindere al Uniunii Europene, relația transatlantică, securitatea în regiunea Mării Negre și evoluțiile geopolitice recente.

Situația minorității române din Ucraina

În cadrul discuțiilor va fi abordată și situația minorității române din Ucraina.

„În egală măsură, Preşedintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, inclusiv dreptul la educaţie în limba maternă”, precizează Administrația Prezidențială.

Întâlnire și cu premierul Ilie Bolojan

În timpul vizitei, președintele ucrainean va avea o întrevedere și cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Ora întâlnirii nu a fost făcută publică, din motive de securitate.

Volodimir Zelenski a mai efectuat o vizită oficială în România în octombrie 2023, când a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis.

