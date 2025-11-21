S-au activat suveraniștii. „Horațiu Potra este omul serviciilor. Pus să îl înfunde pe Călin Georgescu.”

Aducerea Lui Horațiu Potra le dă fiori suveraniștilor care îl idolatrizează pe Călin Georgescu. Așa că au descoperit o conspirație în care, de fapt, mercenarul nu e omul lui Georgescu, ci face parte dintr-un plan al serviciilor ca să îl înfunde pe „Mesia” suveraniștilor.

Scenariul „Potra-agent rus”

Așa se numește un articol postat pe Facebook de un jurnalist cu aplecări suveraniste, care deține și un site dedicat știrilor, mai mult sau mai puțin credibile, împotriva lui Nicușor Dan și pro Călin Georgescu. Și a devoltat o întreagă teorie despre parcursul lui Horațiu Potra într-o conspirație a serviciilor împotriva suveranistului-șef.

„Statul român are o foarte mare vulnerabilitate după puciul din 6 decembrie 2024. Are o problemă de pierdere masivă a încrederii cetățenilor în ideea de Justiție, în instituții și autorități. Așa că una dintre principalele misiuni ale președintelului emanat, Nicușor Dan, vizează legitimarea loviturii de stat, condamnarea lui Călin Georgescu și etichetarea acestuia drept ”agent rus”.

Primul capitol al punerii în scenă se intitulează, sugestiv, ”Potra, agentul Moscovei”. Fuga mercenarului în Dubai a avut ca principal obiectiv să convingă opinia publică de faptul că ar avea legături strânse cu Rusia, îi simpatizează pe ruși și chiar ar fi dispus să trăiască printre ruși. Următorul capitol a debutat ieri seară, odată cu revenirea lui Potra în țară, și se intitulează ”Lovitura de stat a lui CG, omul rușilor”.”, scrie Adrian Onciu.

Intriga

„După decembrie 2024 și anularea alegerilor, Potra a devenit brusc ”brațul armat” al lui Călin Georgescu și confidentul acestuia în presupusa tentativă de lovitură de stat, invocată în mod pueril de Nicușor Dan și acoliții săi. În calitate de bun colaborator al SIE și, în mod evident, autor al unor afaceri cu armament la limita legii, Potra a decis să colaboreze cu puciștii din decembrie 2024 pentru a-l înfunda pe CG. Bonus, pentru a scăpa de acuzațiile false (și foarte grave!) care i s-au adus.

În perioada ianuarie-noiembrie 2025, în combinație cu oameni din serviciile secrete și acoperiți din mass-media, Potra a desfășurat o operațiune clasică de construire și gestionare a unei legende operative menită să-i ”ardă” definitiv credibilitatea lui Georgescu și întregii mișcări suveraniste, prin asocierea cu Rusia.”, mai scrie jurnalistul.

Începe acțiunea

Și acum începem să intrăm în lumea conspiraționiștilor suveraniști.

„Ianuarie 2025: Hotel Hilton Dubai, scena cu ”rusoaica blondă și banii”. Filmarea apare abia pe 3 martie la Secunda TV, un post de televiziune obscur, dar este datată 8 ianuarie. Potra și Anait Martirosyan stau fix într-un loc public, în apropierea recepției hotelului, la o masă vizibilă din trei unghiuri. Banii (circa 50.000 de dolari) sunt puși ostentativ pe masă și băgați într-o pungă de cumpărături Carrefour. Pentru un mercenar uns cu toate alifiile, care a coordonat trupe de securitate în Africa vreme de 20 de ani, să faci o astfel de tranzacție cash în public este ca și cum ai vrea cu tot dinadinsul să fii filmat. Niciun paparazzo ”independent” nu ar fi stat acolo două ore fără să fie observat de securitatea hotelului sau chiar de Potra.”. aflăm din articol. „Așadar, o înscenare neprofesionistă, de nivelul generalilor SIE avansați în grad de Iohannis.”, scrie jurnalistul, parcă un pic invidios că nu e el ofițer SIE. Că le arăta exact cum se face o treabă. Trecem la episodul 2

„Martie-septembrie 2025: mesajele de răscoală către frații-mercenari din țară. Interceptările citite în instanță conțin fraze gen ”Băieți, ieșim cu parul în Piața Victoriei, facem a doua revoluție”. Sunt filmulețe din conturi Telegram pe care Potra le folosea de ani de zile. Orice serviciu serios le-ar fi monitorizat deja din 2016, când mercenarul a început să se apropie de Georgescu. În plină anchetă abuzivă asupra lui CG, filmulețele lui Potra nu făceau decât să-i aducă un grav prejudiciu de imagine liderului suveranist.”, mai aflăm de la Adrian Onciu.

Ne apropiem de final

„Septembrie 2025: ”fuga ratată” spre Moscova. Potra este oprit la poarta 27 a Terminalului 3 exact când începe îmbarcarea. Poliția din Dubai anunță oficial că a fost alertată de Interpol România cu 48 de ore înainte. Timing perfect: jurnaliști de la Antena 3 și Digi24 sunt deja în aeroport și filmează momentul. Zborul era DXB–SVO, Aeroflot SU207 – ultimul loc liber la clasa business, cumpărat cu card emis în Emirate. Iar tranzacția apare instant în presa românească. Un alt episod regizat, menit să reconfirme faptul că Potra își punea toate speranțele în ”mâna întinsă de prietenii de la Kremlin”.„, își continuă suveranistul perorația.

Mai sus, scria jurnalistul nostru că toți ofițerii ăștia SIE care au pus la cale scenariul erau neprofesioniști. În următorul paragraf, pare că și-a schimbat părerea de moment ce au reușit să bage și în conspirație.

„Septembrie-octombrie 2025: ”salvarea” rusă orchestrată, cu The Guardian drept ”chezaș” al combinației sulfuroase. Radu Dinulescu, avocatul lui Potra, declară la TV: ”Există ruși care vor să-l scoată din Dubai”. Insistența lui Potra de a găsi o salvare tocmai la Moscova, în mod public, după ce Poliția din Dubai îl reținuse la aeroport, miroase de la o poștă a făcătură. La puțin timp după intervenția avocatului, Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, a postat pe Telegram poze din Dubai cu textul ”apărăm un patriot european. Presa românească a preluat imediat, fără să întrebe cine i-a dat lui Spivak informația. The Guardian, un cotidian rusofob până în măduva oaselor, confirmă că Potra are amici buni la Moscova. Totul pare haotic, dar sincronizarea este de ceas elvețian. Potra anunță că vrea să revină în țară, întrucât, ce să vezi, rușii nu ar fi tocmai de încredere: «Mă temeam de Rusia, de aceea revin în țară».” Finalul. Potra a închis capcana pentru Georgescu

„20 noiembrie 2025: întoarcerea ”eroică” acasă, de bunăvoie, a agentului rus Potra, pentru a-și demonstra nevinovăția (râzi de mori!). Potra aterizează cu alai mare de ziariști, escortat de mascați, zâmbește și spune fix fraza pregătită: ”Pe președintele Georgescu îl susțin”. Da, omul rușilor îl susține pe CG! Declarația, preluată identic de toate televiziunile, sună ca o capcană: îl leagă și mai tare pe Georgescu de ”brațul armat” , aflat acum sub controlul statului.”, conchide jurnalistul perspicace.

Tot ce am citit aici este mai mult decât o bucurie pentru devoratorii de cărți de spionaj. Mai ales dacă au veleități de suveraniști. Sau unii poate așteaptă filmul…