Acasa » Politică » Nicușor Dan amână iar prezentarea raportului pe anularea alegerilor. Se așteaptă dezvăluirile lui Potra? (VIDEO)

Adrian A
21 nov. 2025, 13:00
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce ar putea aduce Potra nou în dosarul pe anularea alegerilor
  2. Cum dă Nicușor Dan apă la moară suveraniștilor

Nicușor Dan a vorbit iar despre raportul pe anularea alegerilor, dar tot nu a dat vreo dată în care ne va și prezenta concluziile acestui raport.

Ce ar putea aduce Potra nou în dosarul pe anularea alegerilor

Nicușor Dan este fericit că Horațiu Potra a ajuns în țară. O fericire care ar putea veni de la speranța cp mercenarul lui Călin Georgescu ar putea aduce ceva nou în dosarul pe anularea alegerilor.

„În primul rând, e bine că lucrul ăsta s-a întâmplat și s-a întâmplat repede. Am felicitat ieri Ministerul Justiției și Ministerul de Interne, asta înseamnă că instituțiile funcționează pe această chestiune. Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, zilele cât a stat domnul Potra în țară.”, a spus Nicușor Dan.

Un dosar despre care șeful statului spune ba că intuiește ceva, ba că are informații. Dar nu le dă nimănui.

„Eu cred că e util ca toate lucrurile ăstea să fie puse împreună, să nu iasă instituții ale statului și să dea bucăți de informație.”, afirmă șeful statului întrebat despre momentul în care vom ști oficial ce a dus la anularea alegerilor.

Cum dă Nicușor Dan apă la moară suveraniștilor

Iar discursul acesta incoerent al lui Nicușor Dan privind anularea alegerilor este pe placul suveraniștilor. Care îi dau înainte cu „Călin Georgescu președintele ales” și cu „turul doi înapoi”. Iar Călin Georgescu nu pierde nicio ocazie să își asmută fanii pe Guvern și pe Nicușor Dan. Iar discursurile idolului suveraniștilor sunt tot mai agresive.

”Mare este numele Sfintei Treimi pentru că numai Dumnezeu va face dreptate! Ei spun că știu despre alegeri, nu știu nimic sau mint în continuare. Minciuna se grăbește adevărul așteaptă. Noi știm cum s-au furat alegerile, știm cine este implicat și când va veni momentul se vor trezi cu acest adevăr pe masă.

Da, are de ce să se teamă, dar eu îi transmit așa: eu sunt judecat de judecători, însă cea mai dură și cruntă judecată va fi a poporului român pentru cei care fură, mint și batjocoresc poporul român. Vă spun așa că revoluția integrității, revoluția demnității umane, revoluția caracterelor va începe foarte curând în România, foarte curând.

Ar trebui să știe că se apropie un uragan dezlănțuit și care va șterge toată această nemernicie din ultimii 35 de ani, dintr-o țară bogată, extrem de bogată, nu ducem lipsă de avere, ci ducem lipsă de dreptate și în momentul în care poporul român va vrea să își facă dreptate nu va fi simplu.”, a amenințat Călin Georgescu nu mai departe de acum două zile.

