Scandal în zona digitalizării statului. Oana Gheorghiu îl acuză pe fostul șef ADR că a lansat un „fake news" despre trafic de influență.

Răzvan Adrian
14 mai 2026, 22:51
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Vicepremierul respinge acuzațiile privind traficul de influență
  2. Guvernul invocă transparența și participarea mai multor instituții
  3. Atac direct la adresa fostului șef ADR

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat public după apariția unor acuzații privind un posibil trafic de influență în legătură cu discuții purtate între instituții ale statului și compania Schwarz Digits, susținând că fostul președinte al ADR, Dragoș Vlad, ar încerca să transforme un demers instituțional transparent într-un „pseudo-scandal” politic.

Vicepremierul respinge acuzațiile privind traficul de influență

Oana Gheorghiu susține că informațiile apărute în spațiul public au fost scoase din context și prezentate într-o manieră tendențioasă.

„În mod evident, informațiile sunt complet false și construiesc, în mod artificial, suspiciunea unui demers nelegitim acolo unde a existat doar un schimb instituțional de informații”, a declarat vicepremierul pe Facebook.

Potrivit acesteia, întâlnirile cu reprezentanții Schwarz Digits au avut un caracter strict exploratoriu și au urmărit identificarea unor posibile soluții pentru procesul de digitalizare a administrației publice.

„Discuțiile cu Schwarz Digits nu au avut niciun caracter secret și niciun caracter comercial”, a precizat Oana Gheorghiu.

Guvernul invocă transparența și participarea mai multor instituții

Vicepremierul afirmă că toate întâlnirile au fost comunicate public și înregistrate în registrul de transparență al Guvernului.
În plus, la discuții ar fi participat mai multe instituții-cheie din zona securității și digitalizării.

Printre acestea se numără ADR, STS, SRI, MApN, MAI, DNSC, SGG și MEDAT.

„Această participare interinstituțională arată limpede că nu a fost vorba despre un canal preferențial, ci despre un exercițiu de informare și analiză instituțională”, a transmis vicepremierul.

Oana Gheorghiu mai spune că e-mailul invocat în spațiul public nu a fost trimis exclusiv către ADR, ci către toate instituțiile implicate în discuții.

Atac direct la adresa fostului șef ADR

În mesajul publicat pe Facebook, vicepremierul sugerează că acuzațiile au apărut abia după demiterea lui Dragoș Vlad de la conducerea ADR.
Ea consideră că scandalul ar fi folosit pentru a distrage atenția de la rezultatele slabe ale proiectelor de digitalizare coordonate în ultimii ani.

„În locul unei discuții serioase despre întârzieri, blocaje și eșecuri administrative, asistăm la o încercare de autoprezentare în postura de victimă și la fabricarea unui pseudo-scandal”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul insistă că nu a intervenit în niciun proces de achiziție și că nu a exercitat presiuni asupra vreunei instituții.

„Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, nu am intervenit în favoarea vreunei companii și nu am exercitat niciun fel de influență asupra unor proceduri de achiziție”, a mai declarat aceasta.

