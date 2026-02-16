Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a răspuns criticilor formulate de fostul ministru PSD Adrian Câciu, susținând că acesta nu este în măsură să vorbească deoarece e direct responsabil de dezastrul economic în care se află România. Pîslaru a mai afirmat că „am evitat practic o catastrofă prin renegocierea acestui PNRR” și că atât el, cât și premierul Ilie Bolojan (PNL) și-au asumat o responsabilitate de redresare a țării când toată lumea se dăduse la o parte.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV, în contextul în care Adrian Câciu a acuzat că „România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi”.

Dragoș Pîslaru, replică la acuzațiile lui Adrian Câciu

„Simplul fapt că cineva care e direct responsabil pentru situația dezastruoasă a economiei și care a avut funcții publice și la Finanțe, și la Ministerul Fondurilor Europene, cu o performanță dezastruoasă face comentarii de genul acesta e descalificant.

2. Din câte știu, dl Câciu încă e din PSD, adică e parte a coaliției. Dacă e parte a coaliției, cu siguranță putea să dea un telefon la Finanțe și să afle dacă e vreo problemă cu riscul de plată.

3. E o fumigenă politică făcută doar ca să mai dea cineva în Bolojan și în Guvern și spectacolul acesta de habarniști, care-și dau cu părerea despre evoluția țării și care o fac absolut cu punctaj de la partid ca să atace Guvernul… Dacă vă uitați în spațiul public, sunt comunicatori de la PSD care sunt alocați ministerelor ca să-i critice și să dea, de fapt, în Guvernul Bolojan.

Răspunsul e că banii din PNRR există și nu se întâmplă nimic cu ei. Deci nu e o problemă de criză financiară de vreun fel a PNRR, că acum când Ministerul de Finanțe își face în sfârșit bugetul pe bune, alocă aceste credite bugetare din Trezorerie pentru toate . Deci nu e o problemă că n-am avea de unde să plătim aceste proiecte care acum sunt prioritare.

Decontarea pe PNRR merge foarte bine, vom avea o sumă importantă din cererea de plată 3 pe care o vom recupera în martie cel târziu, iar cererea de plată 4, de 2,62 miliarde, a fost depusă în decembrie și în martie urmează să se termine procesul de verificare și aprobare.

Nu există niciun fel de problemă de cash flow, doar lucruri pe care le inventează diverși oameni direct responsabili de situația economică a României și pe care le creează doar cu pretextul politic de a mai ataca pe cineva.

E complet inadecvat. Dacă ești responsabil pentru dezastrul făcut, măcar dă-te la o parte, nu-i judeca pe cei care repară. Ăsta e mesajul principal: lăsați-ne să ne facem treaba și să punem din nou România pe picioare!”, a declarat Dragoș Pîslaru, pentru B1 TV.

Ministrul a mai afirmat că termenele de plată la proiectele prin PNRR s-au scurtat foarte mult deoarece Planul expiră pe 31 august și „dacă avem bani în Trezorerie, plătim din Trezorerie, că sunt plățile cele mai importante; pe măsură ce se fac deconturile cu sumele primite de la Comisie, ne închidem; așa funcționează și la Coeziune”.

Dragoș Pîslaru a afirmat apoi că tot ce spune poate fi verificat la Ministerul Finanțelor.

Pîslaru: Am evitat o catastrofă prin renegocierea PNRR

„Premierul Bolojan și-a asumat o responsabilitate în condițiile în care toată lumea a fugit de ea. Acum, acei oameni care au fugit de responsabilitate îl critică, ceea ce e o ipocrizie fără margini. Premierul își asumă acest mandat de a pune țara pe făgaș, de a repara dezastrul economic mai ales pe care l-au lăsat guvernele anterioare. Premierul nu pleacă nicăieri, că e un om responsabil, care-și termină lucrurile pe care le are de făcut.

În ce privește mandatul meu la MIPE, e un mandat de care, de asemenea, fugea lumea, că situația absorbției era dramatică. Am crescut de 5 ori viteza de absorbție și am atras fonduri fără precedent. Am dublat practic absorbția fondurilor europene și am dat drumul la lucrurile respective inclusiv pe PNRR, la care se referă dl Câciu. Am evitat practic o catastrofă prin renegocierea acestui PNRR – păstrarea banilor integral pe zona de granturi”, a mai declarat ministrul Dragoș Pîslaru, pentru B1 TV.

Câciu, mesaj pentru Pîslaru: Ești pe minus cu 10 miliarde de euro

Adrian Câciu a continuat apoi schimbul de replici cu Dragoș Pîslaru, afirmând că actualul ministru ar trebui să facă publice „datele privind contul BNR pentru PNRR”. Câciu a mai spus că Pîslaru „e minus cu 10 mld euro”.

„Update:

Pîslaru, ca să te creadă România, fă publice datele privind contul BNR pentru PNRR!

Eu nu vreau sa creez panica!

Vreau sa te fac sa îti misti fizicul la Bruxelles si sa aduci banii din PNRR.

Nu sa faci politica crezand ca te va lua Bolojan in PNL.

Vreau ca toti banii ramasi din PNRR sa ajunga în tara!

Poti sa o faci?

PS: nu ma impresioneaza afirmațiile tale!

Cât esti ministru votat de mine trebuie sa faci treabă pentru România.

Deocamdata esti pe minus cu 10 mld euro(9,94 miliarde euro mai exact, adica 6,8 mld eur pierduti, 840 milioane euro neîncasați din CP3 si 2,3 mld din CP4).

In loc sa ataci, ar trebui sa explici!

Nu mie, românilor!”, a scris fostul ministrul Adrian Câciu (PSD), pe Facebook.