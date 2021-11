Se conturează scenariul unei coaliții-mamut PSD – PNL – UDMR – minorități naționale. Majoritatea parlamentară de două treimi permite modificarea Constituției / Ce au anunțat liderii celor 3 partide

Scenariul unei coaliții de guvernare-mamut formată din PSD, PNL, UDMR și grupul minorităților naționale se conturează tot mai mult.

Joi seară, Kelemen Hunor, președintele UDMR, declara: „Sigur, variata cealaltă, cu PSD, este o majoritate confortabilă, de 59%, cu minorităţile treci de 59% , cu UDMR treci de două treimi şi poţi să revizuieşti Constituţia. O astfel de majoritate largă, dacă se face, trebuie să ai acest deziderat – reformă constituţională şi perspectivă lungă”.

Întrebat, vineri dimineață, dacă UDMR va face parte din viitorul Guvern, oricare ar fi noua formulă, Florin Cîțu a răspuns: „UDMR va face, sunt partenerii noștri, alături de noi, și vom merge cu UDMR în orice formulă”.

La rândul său, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat tot vineri dimineață: „Cred că e necesar ca UDMR și minoritățile națioanle să fie prinse în această construcție politică. Cel mai important e să terminăm, să vorbim de un guvern de coaliție, de Guvernul României și de o construcție politică total separată”.

Rezultatele negocierilor de până acum dintre Florin Cîțu și liderii USR și PSD

De altfel, Cîțu și Ciolacu au avut numai cuvinte pozitive de spus după prima discuție, pe care au purtat-o joi.

„Am găsit multe lucruri care pot să ne unească”, a declarat Florin Cîțu.

„Suntem pe un drum corect”, a spus, la rândul său, Marcel Ciolacu.

Vineri, Cîțu a vorbit din nou despre responsabilitate în negocierile PNL – PSD, dar a criticat USR: „Sunt un pic dezamăgit că am avut o discuție bună cu cei de la USR, dar ieri am văzut o declarație a dl Cioloș care iar pune sub umbră autoritatea președintelui PNL. E complicat să negociezi cu cineva care spune că atunci când vorbești de președintele PNL ar fi o glumă să fie premier. Dar menținem dialogul”.

Ciolacu: Un guvern PSD-PNL e cea mai bună soluție acum

Tot vineri, Marcel Ciolacu a declarat că, în opinia sa, un guvern PSD – PNL e cea mai bună soluție acum.

„Eu cred că este cea mai bună soluție în acest moment. Sunt ferm convins că întoarcerea la români este necesară pentru că s-a făcut un acces la guvernare prin foarte multe minciuni, dar cred că România nu își permite în acest moment o astfel de abordare. Cei de la IMM-uri și antreprenorii români mi-au confirmat și astăzi această teamă a mea că România nu mai poate să continue într-o criză politică”, a declarat Marcel Ciolacu.