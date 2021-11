Liberalii se reunesc luni în BPN. Florin Cîțu: Nu putem peste noapte să spunem că totul este roz între PNL și PSD, dar suntem responsabili / Vom merge cu UDMR în orice formulă (VIDEO)

Florin Cîțu, președintele PNL, a declarat că liberalii vor merge alături de UDMR în orice formulă de cabinet. El a precizat că varianta pentru intrarea la guvernare va fi stabilită la nivelul partidului și spune că liberalii se vor reuni luni într-un Birou Politic Național.

PNL se reunește luni în BPN. Ce a spus Florin Cîțu despre discuția cu PSD și formula de intrare la guvernare

„În Partidul Național Liberal, așa cum știți foarte bine și așa cum am pornit cu mandatul, am fost, am discutat cu cele două partide, vom merge în Partidul Național Liberal cu concluziile celor două discuții, iar decizia o va lua Partidul Național Liberal, nu o va lua președintele Partidului Național Liberal. Aceasta este o altă schimbare pe care am făcut-o după congresul din 25 septembrie. Deciziile se vor lua în partid, nu le va mai lua un om singur”, a declarat președintele PNL, vineri, într-o serie de declarații după ce a participat la evenimentul „Topul Național al firmelor private din România”.

Întrebat dacă a ajuns la o înțelegere cu Marcel Ciolacu, Florin Cîțu a explicat: „Eu v-am spus și după discuția de aseară. A fost o discuție bună – acum, na, nu putem peste noapte să spunem că totul este roz între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, dar ce pot să spun este că suntem responsabili. Am pornit la acest drum pentru a face un Guvern, ne uităm la cea mai bună soluție pentru Partidul Național Liberal și pentru România și trebuie să găsim o formulă prin care să guvernăm România în următoarea perioadă. Repet, decizia pentru Partidul Național Liberal va fi luată în Partidul Național Liberal”.

Referitor la o eventuală rotație a premierilor PSD și PNL, o variantă vehiculată în întâlnirea de joi seară, liderul liberalilor a spus: „Domnul Ciolacu am văzut că a dat din discuția de ieri și repet și eu. Aseară nu s-a discutat aproape deloc despre portofolii sau despre funcția de premier. Da, este pe masă această variantă, dar bineînțeles ea este o variantă pusă pe masă. Repet, o să mergem fiecare în partidul lui să vedem dacă această variantă este acceptată de partid.

„UDMR sunt partenerii noștri, alături de noi, și vom merge cu UDMR în orice formulă”, a mai menționat premierul interimar.