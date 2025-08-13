B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Simion vrea guvernare AUR – PSD: „Sperăm noi ca din toamnă”. Pe cine propune premier

Simion vrea guvernare AUR – PSD: „Sperăm noi ca din toamnă”. Pe cine propune premier

Traian Avarvarei
13 aug. 2025, 11:54
Simion vrea guvernare AUR - PSD: „Sperăm noi ca din toamnă”. Pe cine propune premier
Inquam Photos / Mălina Norocea

George Simion, liderul AUR, a declarat că partidul pe care-l conduce vrea guvern cu PSD din toamnă, iar premierul să fie Călin Georgescu. Condiția, a precizat acesta, e să treacă viitoarea moțiune de cenzură.

Cuprins

  • Ce a spus Simion despre moțiunea de cenzură
  • Ce a spus Simion despre o eventuală guvernare AUR – PSD

Ce a spus Simion despre moțiunea de cenzură

„Va veni pachetul 2, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură”, a declarat George Simion, la Realitatea Plus.

Întrebat despre acuzațiile că depun moțiuni doar de ochii lumii și doar mimează opoziția, Simion a răspuns: „Sunt 4 partide, plus grupul minorităților, care sunt într-o coaliție de guvernare, toți împotriva mișcării suveraniste. Noi trebuie să ne facem datoria, i-am întrebat pe toți membrii, simpatizanții partidului «vreți să depunem?!», ne-au spus într-un număr covârșitor «Da». Noi ne vom consulta cu oamenii, pentru că suntem responsabili, pentru că ne-au dat încrederea lor foarte mulți români și intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare, pentru că este inevitabil, sperăm noi ca din toamnă să ajungem la guvernare”.

Ce a spus Simion despre o eventuală guvernare AUR – PSD

Întrebat cum va putea AUR să ajungă la guvernare, acesta a răspuns că doi deputați PSD au anunțat deja că vor susține moțiunea de cenzură, informează Digi24.

„PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării. Am spus-o de multe ori că eu, chiar dacă nu am dovezi, altele decât cele pe care le-am publicat, altele decât faptul că nu ne-a fost permis accesul la cele trei milioane două sute de mii de voturi suplimentare. Eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să vadă acest lucru și să se ralieze acestei opinii. Domnul Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor”, a mai declarat George Simion.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul Nazare: Am creat o nouă formulă de taxare a companiilor multinaționale. Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune (VIDEO)
Politică
Ministrul Nazare: Am creat o nouă formulă de taxare a companiilor multinaționale. Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune (VIDEO)
Ionuț Pucheanu (PSD): Guvernul, în loc să taie otova de la primării, mai bine s-ar ocupa de agenții și numărul de angajați ai ministerelor (VIDEO)
Politică
Ionuț Pucheanu (PSD): Guvernul, în loc să taie otova de la primării, mai bine s-ar ocupa de agenții și numărul de angajați ai ministerelor (VIDEO)
Primăria Generală, miza pentru partidele coaliției. Mircea Abrudean (PNL), despre riscul ca viitorul primar să fie suveranist (VIDEO)
Politică
Primăria Generală, miza pentru partidele coaliției. Mircea Abrudean (PNL), despre riscul ca viitorul primar să fie suveranist (VIDEO)
Austeritate cu amenzi uriașe. Guvernul vrea să scoată mai mulți bani din buzunarele românilor
Politică
Austeritate cu amenzi uriașe. Guvernul vrea să scoată mai mulți bani din buzunarele românilor
Începe cu adevărat curățenia în Guvern? Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Executivului, pentru tăierea cheltuielilor de personal
Politică
Începe cu adevărat curățenia în Guvern? Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Executivului, pentru tăierea cheltuielilor de personal
Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa clasei politice, în contextul crizei bugetare: “România este acum în situația din anii ’80″(VIDEO)
Politică
Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa clasei politice, în contextul crizei bugetare: “România este acum în situația din anii ’80″(VIDEO)
Nicușor Dan a anunțat că va merge în Ucraina: „Am acceptat invitația președintelui Zelenski de a vizita Kievul”. Când va avea loc vizita oficială
Politică
Nicușor Dan a anunțat că va merge în Ucraina: „Am acceptat invitația președintelui Zelenski de a vizita Kievul”. Când va avea loc vizita oficială
Se boicotează noul an școlar? Ministrul Educației, Daniel David, mesaj pentru sindicaliști: „Sunt măsuri de criză, nu sunt măsuri de reformă”
Politică
Se boicotează noul an școlar? Ministrul Educației, Daniel David, mesaj pentru sindicaliști: „Sunt măsuri de criză, nu sunt măsuri de reformă”
Drulă, despre candidatura la Primăria Capitalei: Proiectul cu Nicușor Dan e unul vechi, lucrăm împreună la acest proiect de modernizare, care a început la București. E natural acest sprijin, nu e ceva fabricat sau negociat (VIDEO)
Politică
Drulă, despre candidatura la Primăria Capitalei: Proiectul cu Nicușor Dan e unul vechi, lucrăm împreună la acest proiect de modernizare, care a început la București. E natural acest sprijin, nu e ceva fabricat sau negociat (VIDEO)
Ministrul Bogdan Ivan, explicații după ce și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica: “Am zeci de fini. Omul ăsta înțelege administrație” (VIDEO)
Politică
Ministrul Bogdan Ivan, explicații după ce și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica: “Am zeci de fini. Omul ăsta înțelege administrație” (VIDEO)
Ultima oră
13:42 - Accident pe E85. Un TIR care transporta bere s-a răsturnat, blocând traficul ore în șir
13:27 - Noi beneficii ale consumului de ciocolată. Descoperire surprinzătoare făcută de experții în sănătate
13:15 - Ministrul Nazare: Am creat o nouă formulă de taxare a companiilor multinaționale. Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune (VIDEO)
13:15 - Vacanță de coșmar în Turcia. Ce nereguli a sesizat o româncă la hotelul de 5 stele la care a fost cazată
13:08 - Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier: „Am trecut printr-o criză existențială”
12:59 - Jador, incident după un spectacol în Giurgiu. Cum s-a scuzat în fața fanilor: „Nu vreau să-mi fac probleme nici mie, nici nimănui”
12:45 - Recomandări pentru o vacanță reușită în Dubai. Ce trebuie să știe un turist înainte de călătorie
12:38 - Doi minori au ajuns la spital după ce au mâncat un sandviș cumpărat de pe stradă
12:34 - A fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Unde se ascundea bărbatul
12:33 - Ionuț Pucheanu (PSD): Guvernul, în loc să taie otova de la primării, mai bine s-ar ocupa de agenții și numărul de angajați ai ministerelor (VIDEO)