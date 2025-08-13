George Simion, liderul AUR, a declarat că partidul pe care-l conduce vrea guvern cu PSD din toamnă, iar premierul să fie Călin Georgescu. Condiția, a precizat acesta, e să treacă viitoarea moțiune de cenzură.

Ce a spus Simion despre moțiunea de cenzură

Ce a spus Simion despre o eventuală guvernare AUR – PSD

„Va veni dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură”, a declarat George Simion, la Realitatea Plus.

Întrebat despre acuzațiile că doar de ochii lumii și doar mimează opoziția, Simion a răspuns: „Sunt 4 partide, plus grupul minorităților, care sunt într-o coaliție de guvernare, toți împotriva mișcării suveraniste. Noi trebuie să ne facem datoria, i-am întrebat pe toți membrii, simpatizanții partidului «vreți să depunem?!», ne-au spus într-un număr covârșitor «Da». Noi ne vom consulta cu oamenii, pentru că suntem responsabili, pentru că ne-au dat încrederea lor foarte mulți români și intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare, pentru că este inevitabil, sperăm noi ca din toamnă să ajungem la guvernare”.

Întrebat cum va putea AUR să ajungă la guvernare, acesta a răspuns că doi deputați PSD au anunțat deja că moțiunea de cenzură, informează

„PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării. Am spus-o de multe ori că eu, chiar dacă nu am dovezi, altele decât cele pe care le-am publicat, altele decât faptul că nu ne-a fost permis accesul la cele trei milioane două sute de mii de voturi suplimentare. Eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să vadă acest lucru și să se ralieze acestei opinii. Domnul Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor”, a mai declarat George Simion.