Acasa » Politică » Sorin Grindeanu, ales noul președinte al PSD. Discursul anti-PNL i-a cucerit pe PSD-iști (VIDEO)

Sorin Grindeanu, ales noul președinte al PSD. Discursul anti-PNL i-a cucerit pe PSD-iști (VIDEO)

Adrian A
07 nov. 2025, 16:23
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. Sorin Grindeanu, șef necontestat al PSD
  2. Atacuri dure la PNL și Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu afost ales, fără nicio emoție, președinte al PSD. Grindeanu a avut un discurs dur la adresa PNL-ului și a lui Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, șef necontestat al PSD

Sorin Grindeanu a reușit să nu iasă pe locul doi după ce a candidat singur. Este noul șef al PSD, după ce a primit a primit 2.787 de voturi. 15 PSD-iști au votat împotrivă, iar 8 s-au abținut.

„Ca membru PSD din 1996, nu vreau să fiu un președinte care fuge de istorie, ci unul care își asumă geneza acestui partid. Cu bune și cu rele, cu greșeli și realizări. Pentru greșeli îmi cer eu, în numele tuturor, iertare românilor. Încrederea nu se poate reconstrui decât pe o bază curată. Și asta am de gând să fac astăzi. Inclusiv să ne uităm la noi, în interior.

„Vreau să invit astăzi la reconciliere toate generațiile partidului, pentru ca toate vocile valoroase ale stângii să vorbească din nou, pentru ca toate ideile cu adevărat social-democrate să se unească într-un proiect: România puternică și prosperă. Astăzi, pentru prima dată în istoria partidului, vreau să le mulțumim foștilor lideri social-democrați, care au condus acest partid în cei mai grei ani, care au apărat cauza stângii în România și au ținut PSD în prim-planul politicii românești.”, a spus Grindeanu la Congresul extraordinar al PSD.

Atacuri dure la PNL și Ilie Bolojan

Grindeanu a avut un discurs extrem de dur la adresa celor cu care guvernează. Și a aruncat săgeți și către premierul Ilie Bolojan.

„Am ajuns în situația absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că dușmanul statului nu este țăranul care vinde fructe și legume la poarta casei. Nu mamele. Nu pensionarii. Nu veteranii de război. Și nici măcar ospătarii și apa minerală de la Guvern.

Ci faptul că în vămi au fost puși șefi chiar capii unor carteluri ai crimei organizate. Sau că se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire.

România a ajuns astăzi din punct de vedere economic ca un autobuz fără frâne în care șoferul își face selfie-uri în loc să țină bine de volan. România pierde zi de zi zeci de milioane de euro bani europeni din cauza orgoliilor.”, a clamat Sorin Grindeanu în fața celor 3.000 de PSD-iști veniți la Congres.

