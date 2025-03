Se va retrage Anamaria Gavrilă din cursa pentru prezidențiale? Răspunsul lui George Simion: „Eu am fost surprins”

Președintele AUR, , a afirmat la Realitatea Plus că „se pregătesc fraudări masive în secțiile de vot prin instrumentul STS”. Tototdată, el a vorbit și despre nevoia de observatori internaționali în secțiile de vot.

„Nu este vorba de nicio retragere a Anamariei Gavrilă, suntem parteneri egali”

De asemenea, Simion a discutat și despre eventuala retragere a Anamariei din cursa pentru alegerile prezidențiale.

”Pregătesc fraudări masive în secțiile de vot prin instrumentul STS (…) Este normal să participe observatori internaționali și sunt convins că vor funcționa bine lucrurile în 4 mai (…) Eu am fost surprins de această candidatură, noi am propus niște nume, nu le-a acceptat. Am fost și puțin agitat săptămâna trecută, nu știam ce o să se întâmple. Nu este vorba de nicio retragere a Anamariei Gavrilă, suntem parteneri egali”, a declarat Simion, potricit .