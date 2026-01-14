Un proiect de lege aflat în dezbatere publică propune reguli mai stricte pentru organizarea poliției locale și dimensionarea aparatului administrativ. Documentul, publicat de Ministerul Dezvoltării, urmărește limitarea cheltuielilor și corelarea angajărilor cu numărul de locuitori și capacitatea financiară.

Cine mai poate înființa poliție locală în localitățile mici

Potrivit proiectului, unitățile administrativ-teritoriale cu mai puțin de 4.500 de locuitori vor avea acces limitat la înființarea poliției locale. Acestea pot angaja personal doar dacă își acoperă integral cheltuielile de funcționare din venituri proprii.

În aceste condiții, numărul de posturi este plafonat, iar comunele sau orașele mici pot avea cel mult trei polițiști locali. Regula vizează responsabilizarea financiară a locale și reducerea dependenței de bugetul de stat.

Textul legislativ, publicat de , detaliază explicit condițiile de finanțare și limitele de personal pentru aceste localități. „Unitățile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii, așa cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, numărul este de maxim 3 polițiști locali. Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut și utilizat numai pentru serviciul public de poliție locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes județean”.

Această formulare limitează clar extinderea structurilor locale și stabilește o destinație strictă a posturilor aprobate.

Cum se distribuie posturile de poliție locală în funcție de populație

Proiectul introduce un criteriu unitar pentru alocarea de poliție locală în administrația publică. Comunele, orașele și municipiile vor putea angaja un polițist local la fiecare 1.200 de locuitori.

Pentru județe și municipiul București, raportul este diferit, fiind prevăzut un polițist local la fiecare 6.500 de locuitori. Măsura urmărește o distribuție proporțională și evitarea supradimensionării structurilor locale.

Ce limite sunt impuse cabinetelor din administrația publică

Documentul stabilește și plafoane clare pentru cabinetele demnitarilor, reducând marja de extindere a acestora. Cabinetul prim-ministrului și cel al viceprim-ministrului cu portofoliu pot avea maximum cinci posturi.

În cazul miniștrilor sau al șefului Cancelariei Prim-ministrului sunt permise trei posturi, iar primarii au limite diferite în funcție de mărimea localității. Comunele sub 10.000 de locuitori pot avea un singur post în cabinetul primarului, potrivit Libertatea.

Cum sunt limitate angajările în administrațiile locale

Pentru unitățile teritoriale, cu excepția sectoarelor educației, sănătății și asistenței sociale, se stabilesc plafoane clare de personal. Numărul maxim de angajați crește gradual, de la 16 posturi pentru localitățile sub 1.500 de locuitori, până la 110 posturi pentru cele peste 50.000. Pentru populațiile care depășesc acest prag, se adaugă câte zece posturi pentru fiecare fracție suplimentară de 10.000 de locuitori.

Regula urmărește corelarea strictă a personalului cu dimensiunea comunității.

Ce flexibilitate au autoritățile locale asupra organigramelor

Unitățile administrativ-teritoriale care au servicii publice comunitare sau poliție locală pot ajusta organigramele prin hotărâre. Această flexibilitate este însă condiționată de respectarea limitelor maxime stabilite prin lege.

Proiectul rămâne deschis dezbaterii publice, iar autoritățile locale și cetățenii pot transmite propuneri înainte de adoptarea formei finale.