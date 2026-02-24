Turismul din Ungaria a încheiat anul 2025 cu cea mai bună performanță din istorie, atingând un record de aproape 20 de milioane de vizitatori. Rezultatele oficiale arată o creștere atât pe segmentul intern, cât și pe piețele internaționale, unde România s-a remarcat ca una dintre cele mai dinamice surse de turiști.

Potrivit , datele publicate de Visit Hungary confirmă atractivitatea Budapestei și a regiunilor balneare, care au generat un total de 47 de milioane de înnoptări. Succesul a fost susținut de investiții masive în infrastructura hotelieră și de extinderea rutelor aeriene la nivel global. În prezent, acest sector contribuie cu peste 14% la Ungariei, asigurând traiul pentru aproximativ 400.000 de familii.

Turismul din Ungaria și interesul românilor pentru stațiunile vecine

În cursul anului 2025, turismul din Ungaria a fost ales de peste 713.000 de români, marcând o creștere de aproape 12% față de anul anterior. Numărul înnoptărilor efectuate de turiștii din România a depășit pragul de 1,3 milioane. Aceste cifre plasează piața românească pe locul al doilea în clasamentul internațional al vizitatorilor care aleg destinațiile maghiare. Printre zonele preferate de români se numără Budapesta, Debrecen, Gyula și stațiunile de wellness precum Bük și Sárvár.

Ungaria versus performanța turismului din România

Comparația între cele două țări evidențiază o diferență majoră, în special în ceea ce privește modul de a atrage vizitatori străini. În timp ce turismul din Ungaria a înregistrat 10 milioane de vizitatori internaționali, România a reușit să atragă doar 2,58 milioane de turiști străini în aceeași perioadă.

Chiar și la nivelul turismului intern, cifrele sunt surprinzătoare. România a înregistrat 11,3 milioane de turiști autohtoni la o populație dublă față de cea a Ungariei, unde 10 milioane de localnici au ales să își petreacă vacanțele în propria țară.

Planurile pentru 2026 în turismul din Ungaria

Reprezentanții Visit Hungary au anunțat că recordurile din 2025 reprezintă doar o etapă în strategia lor de dezvoltare pe termen lung.

„Rezultatele record sunt susţinute de investiţii constante în infrastructură şi în oferta turistică. În 2025 şi începutul lui 2026 au fost deschise hoteluri noi în Budapesta, Debrecen şi Makó, iar dezvoltările de la Aeroportul Budapesta şi extinderea rutelor aeriene contribuie la accesibilitatea crescută a destinaţiei”, arată agenția guvernamentală.

Pentru anul 2026, calendarul include evenimente sportive importante și festivaluri de gastronomie. De asemenea, se pune un accent deosebit pe turismul sustenabil, prin dezvoltarea de noi rute de ciclism și modernizarea facilităților din natură.