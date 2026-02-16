B1 Inregistrari!
Ședință de coaliție cu scântei. Scandal mare între Ilie Bolojan și miniștrii PSD. Se rupe sau nu coaliția?

Adrian A
16 feb. 2026, 11:19
Ilie Bolojan stă față în față cu Grindeanu după ce miniștrii PSD au refuzat să semneze tăierile de salarii și concedierile certue de șeful Executivului. Iar Grindeanu chiar l-a amenințat pe Bolojan că îl lasă fără sprijin politic.

Confruntare între Ilie Bolojan și PSD

Premierul Ilie Bolojan a convocat, luni, la Guvern, o reuniune a liderilor partidelor din coaliție pentru a depăși blocajul în care s-a ajuns din cauza măsurilor de austeritate cerute de șeful Executivului. Astfel, are loc o confruntare decisivă între PSD și Ilie Bolojan, în care premierul trebuie să se pună de acord cu social-democrații care îl acuză că nu ține cont de planul de relansare economică propus de ei.

Context în care trei miniștri ai PSD au refuzat să avizeze tăierile de salarii și concedierile pe care Ilie Bolojan vrea să le treacă prin Ordonanță de Urgență. Este vorba despre ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Ce vrea PSD de la Ilie Bolojan

În ceea ce privește tăierile de 10% din bugetele de salarii, PSD cere să fie exceptate Sănătatea, Educația, Ordinea Publică și Cultura. Potrivit PSD, ministerele care au făcut deja reduceri ar trebui să acopere doar diferența până la 10%.

Miniștrii PSD ar urma să avizeze actul normativ daca sunt incluse aceste excepții.

Pe de altă parte, UDMR a venit cu mai multe propuneri în ceea ce privește reducerea impozitelor locale. Propuneri ce urmează să fie discutate în coaliție, în condițiile în care mai mulți contribuabili și-au plătit deja impozitele majorate.

Premierul Bolojan, atacat de șefii PSD

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și prim-vicepreședintele Claudiu Manda l-au avertizat pe premier că riscă să piardă sprijinul politic al partidului dacă nu ține cont de propunerile social-democraților, ceea ce ar putea bloca adoptarea bugetului în Parlament și ar adânci criza din coaliție.

La rândul său, UDMR i-a cerut premierului să revină asupra deciziei privind creșterea taxelor pentru primării, prevăzută de noua grilă de impozitare. UDMR solicită ca autoritățile locale să poată decide reducerea cu până la 50% a impozitelor aprobate în decembrie 2025, poziție susținută și de PSD.

Dorințele lui Ilie Bolojan

Planul susținut de Bolojan prevede reducerea fondurilor pentru salarii cu 10%, concedierea a 13.000 de angajați din primării și a peste 6.000 de consilieri din cabinetele demnitarilor, majorarea cu până la 60% a amenzilor neplătite și reținerea taxelor și amenzilor din ajutoarele sociale.

