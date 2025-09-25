Gheorghe Șoldan (PSD), președintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, a delegat-o pe nașa sa de cununie, Larisa Blanari, ca șef interimar la Spitalul Județean Suceava pentru următoarele șase luni, până la organizarea unui concurs. El se apără și spune că gradul lor de rudenie n-are nicio legătură cu numirea în funcție. De asemenea, Șoldan afirmă că s-a rugat de Blanari să accepte funcția deoarece toată lumea fuge de ea, din cauza salariului prea mic. Și prefectul județului Suceava e rudă cu Gheorghe Șoldan. Întrebat despre aceste legături, el a afirmat că are peste 30 de cumetri și fini.

Ce spune Șoldan despre numirea lui Blanari la Spitalul Județean Suceava

„I-am cedat prerogativele vicepreședintelui CJ Suceava ca să facă numirea, pentru că soția mea trebuie să nască la București. Nu, nu, nu m-am gândit la treaba asta (n.r. Larisa Blanari este nașa lui de cununie). Trebuia făcută astăzi numirea, că expira mandatul vechiului manager. Și ne aflăm la al cincilea refuz de a prelua spitalul, pe lângă mulți alți doctori care au refuzat să preia funcție de director medical, inclusiv cinci persoane au refuzat să preia funcție de manager spitalului, inclusiv postul managerului doctorul Ionuț Julchiș.

M-am rugat de el să rămână măcar până pe 24 septembrie. Toți medicii consideră că sunt prea puțini bani. Câștigă mult mai mult bani în privat sau ca doctor. Și toată lumea se ferește de funcția de manager spital”, a explicat Gheorghe Șoldan, pentru

El a insistat că numirea n-are nicio legătură cu faptul că Larisa Blanari îi e rudă și că nimeni nu voia funcția din cauza salariului mic: „Dar n-ar avea nicio legătură, ce treabă? Adică am ajuns să mă rog de cineva, știți cum e, eu am 30 și ceva de nași și cumătri. Că așa e în Bucovina noastră dragă. Nu mi-e rușine cu nimeni care… Era nașa mea în timp ce eram deputat, adică nu a fost un lucru plus, că ea a fost în aceeași organizație cu mine. Adică, știți cum e, acum, toată familia mea, toți prietenii mei, toată lumea, e acolo, aia e viața mea, am făcut politică de la 16 ani. Asta a fost. Acum, faptul că eu m-am rugat de ea să preia funcție de manager, asta e partea a doua”.

Managerul de spital câștigă 14.000 de lei.

„Am vorbit și cu domnul Rogobete (n.r. ministrul Sănătății) pe povestea asta, în acest moment. Managerii sunt mai prost plătiți decât directorii medicali sau dacă își fac profesia de doctor în spital. (…) Da, în condițiile în care un medic urgentist câștigă 19.000-20.000 de lei, iar un medic specialist în spital pleacă mult peste 30.000 de lei, cu tot cu gărzile care le fac”, a mai declarat șeful CJ Suceava.

Ce spune Larisa Blanari despre numirea sa în funcție

Larisa Blanari, de profesie economist, e soția afaceristului Vasile Blanari. În aprilie, ea a demisionat de la șefia organizației județene de femei a PSD, dar și din partid.

„Prioritățile mele sunt clare: atragerea de noi medici, cea mai mare nevoie a spitalului nostru, crearea unui climat sănătos în interior, îmbunătățirea comunicării cu pacienții, atragerea investițiilor europene împreună cu Consiliul Județean și folosirea eficientă a resurselor, astfel încât spitalul să devină un reper medical al întregii regiuni.

Înțeleg rezervele și scepticismul celor care nu mă cunosc. Pentru mine, însă, această funcție nu este un privilegiu, ci o responsabilitate enormă. Vreau să fiu judecată după rezultate, nu după etichete”, a transmis Blanari.

Ce legătură este între Șoldan și prefectul PSD de Suceava

La rândul său, prefectul PSD de Suceava, Traian Andronachi, e cumătrul lui Gheorghe Șoldan.

Andronachi a candidat din partea PSD pentru funcția de primar în Rădăuți, dar a pierdut în fața lui Bogdan Loghin (PNL). El a fost numit în funcția de prefect de către fostul Guvern Ciolacu.

Întrebat de dacă mai are nași sau cumetri în funcții publice, Gheorghe Șoldan a răspuns: „La Suceava, la o nuntă, e o tradiție la noi în Bucovina să ai, 20 de nași, 20 de cumetri la fiecare eveniment, am botezat, am cununat, am fost cununat la rândul meu. Sunt anumite persoane în anumite funcții, dar nu eu i-am numit”.