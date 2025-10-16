B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Senator PSD: „Mă doare în cot de deficit.” Și pe Ciolacu îl durea

Adrian A
16 oct. 2025, 13:45
Cuprins
  1. Adrian Streinu Cercel și durerile de deficit
  2. Nostalgic după Marcel Ciolacu
  3. Ce spunea Ciolacu despre deficit

PSD-iștii simt în continuare mari dureri în anumite părți ale corpului când aud de deficit. După Ciolacu, un senator PSD a explicat cum e cu durerea de deficit.

Adrian Streinu Cercel și durerile de deficit

Senatorul Adrian Streinu Cercel se dovedește un vajnic urmaș al lui Ciolacu atunci când vine vorba despre deficitul din cauza căruia românii au fost împovărați de taxe și impozite. Iar dacă românii strâng din dinți și plătesc, PSD-istul arată o mare durere…

”Cu privire la deficitul bugetar: Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală, da? Nu are nicio chestie. România a fost singura ţară din lagărul socalist care şi-a plătit toate datoriile externe la zero. Şi era şi pe plus în 89. Polonia a avut nu ştiu câte miliarde datorii, le-au fost şterse toate. Aşa că lăsaţi-mă cu deficitul bugetar! Când se doreşte, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut, nu mai ai. Ce să vezi? Ştiţi cum a fost criza de pe Wall Street? S-au culcat seara cu bani şi dimineaţa erau pe zero. De ce? Din pix. Aşa că mai uşor cu pianul pe scări, că se dezacordează”. a clamat Adrian Streinu-Cercel.

Nostalgic după Marcel Ciolacu

Cu dureri mai mici decât Ciolacu, Streinu Cercel e melancolic după vremurile când șef la PSD era Marcel.

„S-au bătut să-l dea jos pe Ciolacu şi s-a dus dracului şi programul. Deci ăştia suntem noi românii. Vrem să facem ceva? Haideţi să vedem în ograda noastră ce putem şi cât putem să ducem mai departe”, a mai spus Streinu-Cercel.

Iar actualul Guvern, din care face parte și PSD, îl oprimă pe senatorul Adrian Streinu Cercel.

”În momentul de faţă, eu, ca cetăţean, mă simt oprimat. Că nu ştiu ce mă aşteaptă, că mai vin ăia cu televizorul, mai dau un mesaj. Niciun mesaj nu-i de bine, toate sunt răstălmăcite. Aşa mi-aş dori să fie. Să fie acolo guvernul – niciun fel de problemă -, să guverneze, pentru că acum nu se guvernează. Acum se fac tăieri. Când ai aur în pământ, când ai sare în pământ, când ai gaze în pământ, ai de toate şi tu nu faci nimic, de ce ne plângem? De ce ne plângem? Le avem pe toate astea şi nu le exploatăm.”, a mai spus Streinu Cercel, președintele Comisiei de Sănătate din Senat.

Ce spunea Ciolacu despre deficit

Pledoaria senatorului PSD continuă perfect zicerile și părerea lui Marcel Ciolacu despre deficit. Potrivit fostului ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, Ciolacu ar fi avut și el mari dureri.

„Când i-am spus domnului…”domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap”, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar.”, declara Marcel Boloș.

