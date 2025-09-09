Marcel Boloș, fost ministrul al Finanțelor susținut de PNL, a declarat că i-a atras atenția de șase ori lui Marcel Ciolacu, la vremea respectivă premier și președinte PSD, asupra deficitului bugetar tot mai mare, dar acesta i-a răspuns că-l „doare în organul genital” de deficit. Ciolacu, în schimb, neagă că a folosit aceste cuvinte.

„Doamne, se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă. Când i-am spus domnului…”domnule prim-ministru, se duce în cap!” Mi-a spus că ”îl doare în organul genital de deficitul bugetar”.

Am informat de cel puţin şase ori atât prim ministrul, prima dată pe data de 18 august 2024. Şi după aceea informări au fost lunare”, a declarat Marcel Boloş, la Antena 1, potrivit

În schimb, Marcel Ciolacu a negat că ar fi vorbit astfel: „Eu nu vorbesc urât nici cu colegii, nici cu prietenii apropiați. Am multe defecte, dar defectul ăsta nu-l am”.

Ciolacu l-a acuzat apoi pe Boloș că „se alintă”, atunci când afirmă că regretă că nu și-a dat demisia, deși a scris-o de trei ori.

Luni, fostul premier informațiile conform cărora, în perioada în care a fost premier, a cheltuit în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, spunând că fondul era administrat de Ministerul Finanţelor.