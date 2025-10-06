B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Senatul aprobă Legea Majoratului Digital, inițiată de senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc

Senatul aprobă Legea Majoratului Digital, inițiată de senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc

B1.ro
06 oct. 2025, 19:26
Senatul aprobă Legea Majoratului Digital, inițiată de senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc
Sursa foto: Nicoleta Pauliuc / Facebook

Senatul României a adoptat Legea Majoratului Digital, inițiată de senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat. Actul normativ stabilește, pentru prima dată în România, o vârstă pentru „maturitate digitală”, fixând-o la 16 ani și oferă de asemenea părinților instrumente legale clare pentru a-și proteja copiii în mediul online.

„Nu putem lăsa algoritmii să crească generația noastră de copii. Astăzi, Senatul României a adoptat Legea Majoratului Digital – o lege care pune, pentru prima dată, siguranța copiilor înaintea algoritmilor”, a scris Nicoleta Pauliuc luni pe Facebook, după votul din plen.

Argumentând necesitatea noului act normativ, senatoarea PNL a vorbit despre nevoia unei protecții reale în fața fenomenelor tot mai frecvente de hărțuire și expunere abuzivă a minorilor pe internet. „Este o zi importantă pentru toți părinții care au simțit neputință în fața unui ecran. Pentru mamele care au venit la mine plângând, spunând că nu mai știu cum să-și apere copilul de hărțuire online. Pentru tații care vor doar un instrument legal ca să poată spune: «Stop. Aici se oprește abuzul».”

Conform noii legi, copiii sub 16 ani vor putea crea conturi și accesa platforme online doar cu acordul expres al părinților, care vor avea și dreptul de a suspenda sau restricționa conturile minorilor. Totodată, platformele digitale vor fi obligate să introducă filtre de vârstă, mecanisme de protecție și reguli clare pentru siguranța minorilor.

„Această lege nu interzice, nu cenzurează – ci redă familiei puterea de a proteja. Este o lege despre încredere, echilibru și iubire responsabilă”, a subliniat Pauliuc, care le-a mulțumit colegilor senatori „care au înțeles că protecția copiilor online este o urgență morală, nu o opțiune politică”.

Legea Majoratului Digital va fi trimisă către Camera Deputaților, care este forul decizional pe acest subiect.

Tags:
Citește și...
Condimentul vechi de secole care revine în atenția nutriționiștilor. Cum îți poate proteja inima și glicemia
Politică
Condimentul vechi de secole care revine în atenția nutriționiștilor. Cum îți poate proteja inima și glicemia
Diana Șoșoacă, inculpată pentru 11 infracțiuni. Reacția liderei S.O.S. România: „Atenţie ce vă spun. Pregătiţi-vă!”
Politică
Diana Șoșoacă, inculpată pentru 11 infracțiuni. Reacția liderei S.O.S. România: „Atenţie ce vă spun. Pregătiţi-vă!”
Obiectivele profesorului Valentin Naumescu la Administrația Prezidențială. Ce și-a propus noul consilier prezidențial
Politică
Obiectivele profesorului Valentin Naumescu la Administrația Prezidențială. Ce și-a propus noul consilier prezidențial
Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii”. Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca
Politică
Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii”. Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca
Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă
Politică
Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă
PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu: “Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”
Politică
PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu: “Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”
Nicușor Dan și-a ales consilierii prezidențiali: Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca, pe listă
Politică
Nicușor Dan și-a ales consilierii prezidențiali: Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca, pe listă
Adrian Câciu (PSD) critică achiziția de autoutilitare făcută de Cancelaria Guvernului: „Din ciclul «când ești prost de mic, mare doar te joci. Dar tot mic și prost rămâi!»”
Politică
Adrian Câciu (PSD) critică achiziția de autoutilitare făcută de Cancelaria Guvernului: „Din ciclul «când ești prost de mic, mare doar te joci. Dar tot mic și prost rămâi!»”
Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Sute de milioane pierdute pentru că primarii nu și-au făcut treaba. „Nu facem depresie din asta”
Politică
Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Sute de milioane pierdute pentru că primarii nu și-au făcut treaba. „Nu facem depresie din asta”
Diana Buzoianu: „A arunca vina pe un om care este de 3 luni de zile la minister…” / „Ne dorim să crească capacitatea energetică, puterea instalată să poată să fie din ce în ce mai mare, însă pe date obiective”
Politică
Diana Buzoianu: „A arunca vina pe un om care este de 3 luni de zile la minister…” / „Ne dorim să crească capacitatea energetică, puterea instalată să poată să fie din ce în ce mai mare, însă pe date obiective”
Ultima oră
21:10 - Destinații de city break pentru români. Șase orașe europene care merită vizitate în această toamnă
20:53 - Surse: Ce va decide CCR în legătură cu legea pensiilor magistraților și ce efecte va avea decizia asupra Pachetului 2 de măsuri
20:48 - Mii de firme din România riscă să fie declarate inactive fiscal. Cum pot evita antreprenorii această situație?
20:47 - Ce aliment nu ar trebui să lipsească din dieta noastră zilnică. Dr. Virgiliu Stroescu: „Are peste 25 de efecte benefice”
20:24 - Locuri de muncă super avantajoase: Salariu de 8.000 de euro și cazare gratuită. Ce posturi sunt disponibile
20:15 - Jaden Smith a șocat la Paris. Fiul lui Will Smith reprezintă imaginea lui Christian Louboutin
20:06 - Delia a stârnit amuzamentul internauților. Cum s-a filmat artista după o vizită la saună
19:55 - Condimentul vechi de secole care revine în atenția nutriționiștilor. Cum îți poate proteja inima și glicemia
19:44 - Guvernul pregătește reguli mai stricte pentru pensionare. Ce măsuri apar în Pachetul 3
19:41 - Energia electrică se poate ieftini imediat. Soluția propusă de specialiști, refuzată de guvern