Senatul aprobă Legea Majoratului Digital, inițiată de senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc

Senatul României a adoptat Legea Majoratului Digital, inițiată de senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat. Actul normativ stabilește, pentru prima dată în România, o vârstă pentru „maturitate digitală”, fixând-o la 16 ani și oferă de asemenea părinților instrumente legale clare pentru a-și proteja copiii în mediul online.

„Nu putem lăsa algoritmii să crească generația noastră de copii. Astăzi, Senatul României a adoptat Legea Majoratului Digital – o lege care pune, pentru prima dată, siguranța copiilor înaintea algoritmilor”, a scris Nicoleta Pauliuc luni pe Facebook, după votul din plen.

Argumentând necesitatea noului act normativ, senatoarea PNL a vorbit despre nevoia unei protecții reale în fața fenomenelor tot mai frecvente de hărțuire și expunere abuzivă a minorilor pe internet. „Este o zi importantă pentru toți părinții care au simțit neputință în fața unui ecran. Pentru mamele care au venit la mine plângând, spunând că nu mai știu cum să-și apere copilul de hărțuire online. Pentru tații care vor doar un instrument legal ca să poată spune: «Stop. Aici se oprește abuzul».”

Conform noii legi, copiii sub 16 ani vor putea crea conturi și accesa platforme online doar cu acordul expres al părinților, care vor avea și dreptul de a suspenda sau restricționa conturile minorilor. Totodată, platformele digitale vor fi obligate să introducă filtre de vârstă, mecanisme de protecție și reguli clare pentru siguranța minorilor.

„Această lege nu interzice, nu cenzurează – ci redă familiei puterea de a proteja. Este o lege despre încredere, echilibru și iubire responsabilă”, a subliniat Pauliuc, care le-a mulțumit colegilor senatori „care au înțeles că protecția copiilor online este o urgență morală, nu o opțiune politică”.

Legea Majoratului Digital va fi trimisă către Camera Deputaților, care este forul decizional pe acest subiect.