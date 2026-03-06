Sinecuriștii din administrația publică și-au găsit aliat. Avocatul Poporului atacă la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede tăierile de 10%

Renate Weber sare în apărarea angajaților din administrația publică și se bate pentru anularea tăierilor de 10% decise de Guvernul Ilie Bolojan. Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede tăierile de posturi din administrația publică.

Avocatul Poporului apără administrația publică

Renate Weber, în calitate de Avocat al Poporului, a atacat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede . Conform sesizării depuse, Weber susține că această ordonanță încalcă mai multe articole din Constituția României.

Printre acestea se numără principiul securității juridice și principiul egalității în drepturi. De asemenea, Weber argumentează că ordonanța afectează dreptul de proprietate privată și protecția socială a cetățenilor.

Sesizarea Avocatului Poporului subliniază că ordonanța de urgență are implicații negative asupra protecției persoanelor cu handicap și asupra restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți.

Potrivit argumentelor din sesizare, aceste măsuri ar putea duce la o diminuare a protecției sociale oferite cetățenilor și la încălcarea drepturilor fundamentale prevăzute de Constituție. În plus, se atrage atenția asupra posibilelor efecte negative pe termen lung asupra securității juridice și asupra egalității în drepturi pentru toți cetățenii.

Renate Weber, omul lui Grindeanu?

Sesizarea depusă de naște multe întrebări. Una dintre ele este dacă nu cumva Renate Weber lucrează pentru Sorin Grindeanu și pentru PSD?

Asta după ce au apărut informații potrivit cărora Renate Weber ar fi avut întâlniri cu lideri politici, inclusiv cu Sorin Grindeanu. Întrebată despre aceste informații, Weber a negat și a declarat că instituția Avocatului Poporului își desfășoară activitatea independent și că deciziile nu sunt influențate de discuții politice.

Dar este cunoscut faptul că PSD s-a luptat din răsputeri să amâne cât a putut reforma din administrația publică.

Iar o eventuală decizie de neconstituționalitate ar putea duce la suspendarea sau modificarea unor prevederi din actul normativ. Adică exact ce pare că își doresc Grindeanu și PSD.