Singura funcție politică pe care o vrea Ionuț Lupescu: „Eu sunt sondat mereu la alegeri”

Ionuț Lupescu, component al Generației de Aur, a dezvăluit că își dorește în continuare să intre în politică, dar a precizat că ar fi interesat doar de o poziție de europarlamentar.

Ionuț Lupescu spune că e „sondat mereu la alegeri”

Cel supranumit „Kaiserul” a recunoscut că nu a renunțat la gândul de a intra în politică.

„Cu politica nu am abandonat nimic, dar politicul trebuie să-și îndrepte atenția spre mine. La vârsta pe care o am, e normal să fac și puțină politică, dar nu orice fel, sunt disponibil pentru un anumit post și atât. Restul nu mă interesează. Eu sunt sondat mereu la alegeri, și acum patru ani și acum, de mai multe partide, dar eu am drumul meu”, a declarat Ionuț Lupescu la .

Ar vrea să fie europarlamentar

„Eu îmi doresc doar să fiu europarlamentar. Pentru că eu cred că UEFA e construită la fel ca Parlamentul European, e structurată la fel, și aș putea să ajut România, cu Schengen, dar nu numai cu astea”, a mai spus fostul mare jucător al lui Dinamo.