Sondaj: Daca mâine ar fi alegerile parlamentare, pe cine ar pune ștampila românii

Flavia Codreanu
21 mart. 2026, 11:26
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Direcția țării și guvernarea în acest Sondaj Avangarde 
  2. George Simion atinge 35% în intenția de vot
  3. Dilema bugetului și presiunea PSD

Un sondaj Avangarde realizat în perioada 10-17 martie, pe un eșantion de 1.000 de persoane arată că românii nu încredere în actuala conducere, doar 18% dintre cetățeni mai cred că România merge într-o direcție bună, în timp ce restul sunt extrem de sceptici cu privire la viitor.

Direcția țării și guvernarea în acest Sondaj Avangarde 

79% dintre români sunt convinși că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 18% mai au încredere în direcția actuală. Este un semnal de alarmă deoarece doar 3% dintre oameni au evitat să dea un răspuns tranșant.

sursa foto: Sondaj Avangarde

Când vine vorba de Ilie Bolojan, nemulțumirea este aproape generală. Un procent uriaș de 80% dintre cetățeni critică modul de gestionare a țării (43% fiind total nemulțumiți și 37% mai degrabă nemulțumiți). Doar 18% dintre români se declară satisfăcuți de performanța actualei guvernări, în timp ce doar 1% sunt mulțumiți.

sursă foto: Sondaj Avangarde

Aproape jumătate dintre români, adică 48%, spun clar că sunt dezamăgiți de rezultatele actuale. Interesant este că 36% dintre oameni nici nu mai aveau așteptări, ceea ce arată o resemnare profundă în fața actului politic.

sursă foto: Sondaj Avangarde

George Simion atinge 35% în intenția de vot

Opțiunile de vot s-au schimbat semnificativ față de ultimele alegeri. Dintre cei care au indicat un partid (62% din total),  35% ar vota cu formațiunea condusă de George Simion. PSD se află pe locul al doilea, cu 22%, urmat de PNL cu 14% și USR cu 11%. UDMR închide lista partidelor care trec pragul, cu 5%.

sursă foto: Sondaj Avangarde

Când vine vorba de cât de mulțumiți sunt românii de prestația premierului Ilie Bolojan, nivelul este destul de scăzut. Aproape jumătate dintre respondenți (49%) spun că nu sunt deloc mulțumiți de munca acestuia, în timp ce 24% sunt mai degrabă nemulțumiți. Doar 21% dintre cetățeni apreciază în prezent activitatea șefului Guvernului

sursa foto: Sondaj Avangarde

Dilema bugetului și presiunea PSD

O problemă importantă este condiționarea bugetului de către PSD. Dacă pachetul de solidaritate nu este adoptat, 29% dintre români cred că PSD ar trebui să voteze bugetul și apoi să iasă de la guvernare. Alte 20 de procente consideră că social-democrații nu ar trebui să voteze deloc proiectul de buget.

sursă foto: Sondaj Avangarde
