SONDAJ: Cum văd românii după 4 ani de război în Ucraina încheierea conflictului. Crește numărul celor care cred că Ucraina trebuie să cedeze teritorii (GRAFICE)

La patru ani de la începutul conflictului din Ucraina, modul în care românii văd finalul războiului s-a schimbat radical. Numărul celor care cred în ideea că Ucraina ar trebui să facă concesii teritoriale pentru a opri războiul crește.

Ce cred românii despre încheierea războiului din Ucraina

Dacă la început exista un val uriaș de solidaritate și încredere, astăzi datele ne arată o populație mult mai sceptică și cu opinii mai divizate.

Potrivit unui realizat de INSCOP, deși majoritatea de 53,3% consideră în continuare că Rusia ar trebui să se retragă și să returneze teritoriile, cifra este într-o scădere vizibilă față de pragul de 64,7% înregistrat la finalul anului 2023.

În oglindă, 35,4% dintre respondenți cred că Ucraina ar trebui să facă concesii teritoriale pentru a opri ostilitățile, arată datele INSCOP citate de . La finalul lui 2023, această opinie era susținută de doar 24,5% dintre români.

Creșterea este consistentă și indică o consolidare a discursului favorabil unei „păci rapide”, chiar cu preț teritorial.

Prind mesajele „suveraniste”?

Ce a dus la această schimbare? Dincolo de oboseala firească după atâția ani de vești de pe front, nu putem ignora efectele războiului informațional. Mesajele care insistă pe ideea că „Rusia nu poate fi învinsă” sau că „ajutorul pentru Ucraina ne costă prea mult” au început să prindă rădăcini.

Din această perspectivă, cifrele pe care le vedem astăzi nu sunt doar simple procente. Ele arată cum campaniile „suveraniste” și presiunea economică reușesc să modifice, pas cu pas, percepția oamenilor despre cine este învingător și ce preț ar trebui plătit pentru pace.

Susținerea pentru concesii teritoriale este mai pronunțată în rândul votanților AUR (46%), al bărbaților (44%), al persoanelor între 30 și 44 de ani (40%) și între 45 și 59 de ani (40%), inclusiv 42% dintre angajații din sectorul privat. Aceste grupuri par a fi cele mai expuse la discursurile care pun accent pe impactul economic al prelungirii conflictului.

În opoziție, ideea că restabilirea granițelor este singura cale corectă rămâne solidă în rândul electoratului partidelor aflate la guvernare, indiferent de ideologia politică: 79% la USR, 70% la PNL și 62% la PSD. Demografic, femeile (61%) și tinerii sub 30 de ani (64%) rămân cei mai fermi susținători ai integrității Ucrainei.

Metodologia sondajului

Datele sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center, au fost culese în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.