B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » SONDAJ: Românii nu cred într-un acord de pace între Rusia și Ucraina. Ce spun românii despre o nouă invazie a Rusiei (GRAFICE)

SONDAJ: Românii nu cred într-un acord de pace între Rusia și Ucraina. Ce spun românii despre o nouă invazie a Rusiei (GRAFICE)

Adrian A
24 feb. 2026, 11:52
SONDAJ: Românii nu cred într-un acord de pace între Rusia și Ucraina. Ce spun românii despre o nouă invazie a Rusiei (GRAFICE)
Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA

Doar 3 din 10 români cred că războiul din țara vecină se va încheia în 2026 printr-un acord de pace, iar aproape o treime sunt de părere că în următorii 3 ani Rusia va declanșa un nou război în Europa, arată un sondaj realizat de INSCOP.

Ce spun românii despre un acord de pace

Conform sondajului  ”4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”, realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center, doar 3 din 10 români cred că războiul din țara vecină se va încheia în 2026 printr-un acord de pace.

Întrebați în ce măsură cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace, 8.9% dintre români spun că în foarte mare măsură, 21.5% în destul de mare măsură, 24.5% în destul de mică măsură, iar 38.5% în foarte mică măsură sau deloc. 6.7% nu știu sau nu răspund.

Potrivit cercetării, cred într-o mai mare măsură decât media populației că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace mai ales: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic, angajații din sectorul public.

Votanții USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și angajații din sectorul privat consideră cel mai puțin că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace.

Ne pregătim de o nouă invazie a Rusiei?

30.1% dintre respondenți cred că în următorii 3 ani Rusia va declanșa un nou război în Europa, în timp ce 58.8% sunt de părerea contrarie. 11% nu știu iar 0.1% nu răspund.

Sondajul arată că cei care consideră că Rusia va declanșa în următorii 3 ani un nou război în Europa într-o măsură ușor mai mare decât media populației sunt votanții PSD, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

Sunt de părere contrarie mai ales votanții PNL, bărbații, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul public.

Metodologia sondajului

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Datele au fost culese în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Tags:
Citește și...
Război deschis între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica primarului general după ce edilul Sectorului 4 l-a acuzat că și-a făcut un grup infracțional în Primărie
Politică
Război deschis între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica primarului general după ce edilul Sectorului 4 l-a acuzat că și-a făcut un grup infracțional în Primărie
Călin Georgescu trage un semnal de alarmă: „Eu am un mesaj astăzi”. Ce a transmis suveranistul
Politică
Călin Georgescu trage un semnal de alarmă: „Eu am un mesaj astăzi”. Ce a transmis suveranistul
Daniel Băluță anunță grevă și plângeri penale, după ce proiectul PSD privind facturile a fost blocat în CGMB: „Au creat un adevărat grup infracțional organizat, condus de primarul general Ciprian Ciucu” (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță anunță grevă și plângeri penale, după ce proiectul PSD privind facturile a fost blocat în CGMB: „Au creat un adevărat grup infracțional organizat, condus de primarul general Ciprian Ciucu” (VIDEO)
Ce jaloane din PNRR mai ratăm și cât ne costă. Bugetul e tras în jos de jaloanele iluzorii din PNRR. Avertismentul lui Kelemen Hunor (VIDEO)
Politică
Ce jaloane din PNRR mai ratăm și cât ne costă. Bugetul e tras în jos de jaloanele iluzorii din PNRR. Avertismentul lui Kelemen Hunor (VIDEO)
Cristian Preda, doctor în ipocrizie. Și-a rupt diploma în direct, în semn de protest că i s-au luat bani din sporul de doctorat. Mai rămâne să își taie buletinul (VIDEO)
Politică
Cristian Preda, doctor în ipocrizie. Și-a rupt diploma în direct, în semn de protest că i s-au luat bani din sporul de doctorat. Mai rămâne să își taie buletinul (VIDEO)
Tatulici: Grindeanu „e cel care conduce acest Guvern, el e cel care conduce această țară”. Argumentele jurnalistului și ce crede despre Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Tatulici: Grindeanu „e cel care conduce acest Guvern, el e cel care conduce această țară”. Argumentele jurnalistului și ce crede despre Nicușor Dan (VIDEO)
Guvernul Bolojan urmează să aprobe reforma administrației: Mii de concedieri și tăieri de salarii. Ce aviz mai lipsește
Politică
Guvernul Bolojan urmează să aprobe reforma administrației: Mii de concedieri și tăieri de salarii. Ce aviz mai lipsește
Frica de suveraniști scoate reformele de la naftalină. PSD propune reducerea numărului de parlamentari
Politică
Frica de suveraniști scoate reformele de la naftalină. PSD propune reducerea numărului de parlamentari
Decizie importantă pentru persoanele divorțate, adoptată de Senat. Cum vor putea alege foștii soți numele de familie
Politică
Decizie importantă pentru persoanele divorțate, adoptată de Senat. Cum vor putea alege foștii soți numele de familie
Austeritatea șmecherilor din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir denunță o sinecură menținută pentru USR la Senat
Politică
Austeritatea șmecherilor din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir denunță o sinecură menținută pentru USR la Senat
Ultima oră
12:50 - Orașul din România care oferă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de oameni. Cum te poți înscrie
12:49 - Cum usuci rufele iarna fără miros de mucegai? Cele mai bune locuri din casă și trucuri eficiente
12:42 - Imagini impresionante de pe șantierul tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „Va deveni parte dintr-un coridor esențial pentru vestul țării” (VIDEO)
12:29 - Război deschis între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica primarului general după ce edilul Sectorului 4 l-a acuzat că și-a făcut un grup infracțional în Primărie
12:24 - Călin Georgescu trage un semnal de alarmă: „Eu am un mesaj astăzi”. Ce a transmis suveranistul
12:24 - Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie: „Suntem în scandal”. Care e motivul
12:09 - SUA introduc tarife vamale globale de 15%. Măsura intră în vigoare în contextul disputelor comerciale internaționale
12:05 - Cum să îți optimizezi costurile medicale cu ajutorul unei asigurări medicale private
11:46 - Câte picioare are un iepure? Profesorul din Câmpina, surprins de răspunsul unui elev cu media 9,50: „Trebuie să ne mai mire ceva?”
11:32 - Adolescent de 17 ani, lovit de un autobuz în Cluj-Napoca. Era pe trotinetă și a traversat pe roșu