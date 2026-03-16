SONDAJ: Cum văd românii o posibilă reformă teritorial-administrativă. Dispar județele și se împarte România în regiuni? (GRAFICE)

Aproape două treimi dintre români cred că în România este necesară o reformă administrativ-teritorială. Românii spun că ar fi chiar bine să dispară județele, iar România să fie împărțită în regiuni, arată un sondaj realizat de Inscop Research.
59.3% dintre participanți sunt în favoarea unei reforme administrativ-teritoriale,capitol unde se observă o ușoară creștere față de datele din mai 2024, unde susținerea era la 58.1%. Pe de altă parte, 36.5% dintre respondenți sunt de părere că nu ar exista un astfel de impact pozitiv, în timp ce 4.3% nu au exprimat o opinie clară.
Sunt de părere că reforma administrativ-teritorială ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor publice mai ales: votanții PSD, PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară.
Cred că această reformă nu ar conduce la o astfel de îmbunătățire în special: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară.
Atunci când vine vorba despre comasarea localităților ca parte a reformei, 60.8% dintre cetățeni își exprimă acordul, marcând un avans față de cele 58.6% anterioare. Cu toate acestea, 35.1% se opun acestei măsuri.
Consideră că reforma administrativ-teritorială, incluzând posibilitatea unificării sau comasării unor localități, ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor publice din România mai ales: votanții PSD, PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din Capitală.
Sunt de părere că reforma administrativ-teritorială nu ar conduce la o astfel de îmbunătățire în special: votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară.
Când vine vorba de crearea unor regiuni administrative prin reunirea mai multor județe, 60.1% dintre respondenți au o opinie favorabilă, o creștere semnificativă față de 55.7% în mai 2024. Totuși, 34.8% sunt împotriva acestei idei.
Au o părere bună despre posibilitatea înființării unor regiuni care să reunească mai multe județe mai ales: votanții PNL și USR, bărbații, persoanele între 30 și 44 de ani, locuitorii din București.
Au o părere proastă despre această posibilitate în special: femeile, persoanele între 45 și 59 de ani, locuitorii din urbanul mic.
Datele sondajului au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.
Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.
Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.