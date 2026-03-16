SONDAJ: Cum văd românii o posibilă reformă teritorial-administrativă. Dispar județele și se împarte România în regiuni? (GRAFICE)

Adrian A
16 mart. 2026, 11:25
Cuprins
  1. Reforma administrativ-teritorială
  2. Comasarea Localităților
  3. Înființarea de regiuni administrative
  4. Metodologia sondajului pe reforma administrativ-teritorială

Aproape două treimi dintre români cred că în România este necesară o reformă administrativ-teritorială. Românii spun că ar fi chiar bine să dispară județele, iar România să fie împărțită în regiuni, arată un sondaj realizat de Inscop Research. 

Reforma administrativ-teritorială

59.3% dintre participanți sunt în favoarea unei reforme administrativ-teritoriale,capitol unde se observă o ușoară creștere față de datele din mai 2024, unde susținerea era la 58.1%.  Pe de altă parte, 36.5% dintre respondenți sunt de părere că nu ar exista un astfel de impact pozitiv, în timp ce 4.3% nu au exprimat o opinie clară.

Sunt de părere că reforma administrativ-teritorială ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor publice mai ales: votanții PSD, PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară.

Cred că această reformă nu ar conduce la o astfel de îmbunătățire în special: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară.

Comasarea Localităților

Atunci când vine vorba despre comasarea localităților ca parte a reformei, 60.8% dintre cetățeni își exprimă acordul, marcând un avans față de cele 58.6% anterioare. Cu toate acestea, 35.1% se opun acestei măsuri.

Consideră că reforma administrativ-teritorială, incluzând posibilitatea unificării sau comasării unor localități, ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor publice din România mai ales: votanții PSD, PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din Capitală.

Sunt de părere că reforma administrativ-teritorială nu ar conduce la o astfel de îmbunătățire în special: votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară.

Înființarea de regiuni administrative

Când vine vorba de crearea unor regiuni administrative prin reunirea mai multor județe, 60.1% dintre respondenți au o opinie favorabilă, o creștere semnificativă față de 55.7% în mai 2024. Totuși, 34.8% sunt împotriva acestei idei.

Au o părere bună despre posibilitatea înființării unor regiuni care să reunească mai multe județe mai ales: votanții PNL și USR, bărbații, persoanele între 30 și 44 de ani, locuitorii din București.

Au o părere proastă despre această posibilitate în special: femeile, persoanele între 45 și 59 de ani, locuitorii din urbanul mic.

Metodologia sondajului pe reforma administrativ-teritorială

Datele sondajului au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

