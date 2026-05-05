Acasa » Monden » Ce spun Andrei Aradits despre revenirea la „Te cunosc de undeva" după zvonurile privind anularea show-ului

Flavia Codreanu
05 mai 2026, 20:39
Foto: Facebook/Andrei Aradits.
Cuprins
  1. Cine ar putea reveni în juriu conform dorinței lui Aurelian Temișan
  2. Ce proiecte noi anunță actorul Andrei Aradits
  3. Care este motivul real pentru care multe personalități au decis să se retragă din proiectul de la Antena 1

Actorul Andrei Aradits a dat primele declarații despre o posibilă întoarcere în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva”. Ce spune fostul jurat?

Cine ar putea reveni în juriu conform dorinței lui Aurelian Temișan

În ultimele luni, s-a discutat intens despre viitorul show-ului de la Antena 1, existând voci care susțineau că emisiunea ar putea să nu mai fie difuzată.

Totuși, în mediul online circulă informații despre schimbările ce ar putea apărea la masa juriului dacă formatul revine pe post. Aurelian Temișan a declarat în repetate rânduri că și-ar dori ca juriul să revină la formula inițială, cea care a consacrat proiectul.

„Aș vrea să se reia «Te cunosc de undeva» cu formula inițială: Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits. Asta e formula de juriu care a consacrat emisiunea”, a declarat Temișan.

Ce proiecte noi anunță actorul Andrei Aradits

Prezent la Gala Premiilor Gopo 2026, artistul care se află sub contract cu Antena 1 pentru serialul „Ana! Mi-ai fost scrisă în ADN” a fost întrebat despre revenirea în emisiunea de de la Antena 1.

Deși nu a oferit un răspuns foarte clar, el a recunoscut că îi este foarte dor de proiectul în care a ocupat scaunul de jurat timp de mai multe sezoane.

„Habar nu am! O abundență de oferte dintre care eu voi alege ca un aristocrat. (n.r. – râde) Mi-e dor de «Te cunosc de undeva», da. E foarte drăguț! A fost o emisiune frumoasă, am iubit-o. A fost foarte frumos! Eu sunt acum într-un serial la Antena 1”, a afirmat actorul Andrei Aradits pentru publicația Click.

Care este motivul real pentru care multe personalități au decis să se retragă din proiectul de la Antena 1

Aurelian Temișan a dezvăluit și detalii neștiute despre plecarea Andreei Bălan din proiect. Se pare că artista a decis să părăsească show-ul în momentul reluării acestuia după o pauză, existând anumite tensiuni între ea și producătoarea Emilia Vlad.

În cel mai recent sezon, masa juriului a arătat diferit față de cea pe care o dorește Temișan, fiind compusă din Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Ilona Brezoianu și Mihai Petre.

„Nu s-a făcut într-un an, acum câțiva ani nu s-a făcut. Și când s-a reluat, ea a zis că nu mai vrea… A zis că vrea să plece. Am înțeles de la Cristi Barbărasă că a fost luată la o discuție și întrebată: «Ești sigură că vrei să pleci? Că, uite, noi o să reluăm…»! Nu știu, între ea și producătoare s-a întâmplat ceva. Între ea și Emilia Vlad”, a precizat Aurelian Temișan.

