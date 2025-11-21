B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Sondaj-surpriză în București: Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu, la un pas unii de alții. Cine conduce acum clasamentul

Ana Maria
21 nov. 2025, 13:39
Sursa foto: Colaj Foto B1 TV.ro cu poze de pe Facebook
Cuprins
  1. Sondaj-surpriză în București. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Generală
  2. Sondaj-surpriză în București. Care sunt cele mai mari probleme ale Capitalei, potrivit locuitorilor
  3. Cum arată intenția de vot pentru Parlament
  4. De ce apar diferențe între sondaje

Sondaj-surpriză în București, pentru Primăria Capitalei. De această dată a fost realizat de Flashdata. Acesta indică o confruntare extrem de strânsă între principalii candidați. Potrivit datelor, Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6, se clasează pe primul loc în intențiile de vot, fiind urmat îndeaproape de Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Sondaj-surpriză în București. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Generală

Rezultatele sondajului îl plasează pe Ciprian Ciucu în frunte, cu 21,5% dintre opțiunile exprimate, în timp ce Daniel Băluță obține 20,5%. La mică distanță se situează candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 19%, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care adună 18,5%, informează Digi24.

Sondaj-surpriză în București. Care sunt cele mai mari probleme ale Capitalei, potrivit locuitorilor

Participanții chestionați au indicat un set clar de dificultăți cu care Capitala se confruntă zilnic. Conform sondajului, printre cele mai apăsătoare probleme se numără traficul intens (19%), corupția și lipsa transparenței (15%), costul ridicat al vieții (13%), dar și lipsa investițiilor în sănătate (11%). Alte puncte sensibile menționate sunt poluarea, lipsa locuințelor accesibile, transportul public ineficient și problemele legate de termoficare.

Întrebați despre direcția în care se îndreaptă orașul, 60% dintre respondenți cred că Bucureștiul merge într-o direcție greșită, doar 27% au manifestat un optimism moderat.

Cum arată intenția de vot pentru Parlament

În ceea ce privește alegerile parlamentare, clasamentul partidelor arată astfel:

  • AUR – 27%

  • PSD – 22%

  • USR – 20%

  • PNL – 14%

  • SENS – 6%

  • POT – 2%

  • REPER – 2%

Conform datelor, SENS ar trece pragul parlamentar, în timp ce POT nu ar reuși să obțină suficiente voturi pentru a intra în Legislativ.

Sondajul Flashdata a fost realizat pe 1.200 de respondenți selectați aleatoriu din aproximativ 4.500 de chestionare online, folosind metoda CAWI, cu filtre anti-răspunsuri nevalide și standarde GDPR/ESOMAR. Marja de eroare teoretică este de 2,8% la un nivel de încredere de 95%.

De ce apar diferențe între sondaje

Și alte institute au prezentat recent date diferite privind competiția electorală. Un sondaj INSCOP, de exemplu, arată că 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu, în timp ce candidatul USR, Cătălin Drulă, este clasat pe locul al patrulea, cu 11,6%.

Un alt studiu, AtlasIntel, realizat pentru HotNews, confirmă aceeași configurație a candidaților, dar cu procente ușor diferite: Ciucu – 19,2%, Băluță – 18,6%, Drulă – 18,1%, Alexandrescu – 17,9%.

