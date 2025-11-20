B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ultimul sondaj INSCOP arată un duel strâns: Cine are cele mai mari șanse să conducă Primăria Capitalei. Diferența dintre primii doi clasați este foarte mică

Ultimul sondaj INSCOP arată un duel strâns: Cine are cele mai mari șanse să conducă Primăria Capitalei. Diferența dintre primii doi clasați este foarte mică

Ana Maria
20 nov. 2025, 10:34
Ultimul sondaj INSCOP arată un duel strâns: Cine are cele mai mari șanse să conducă Primăria Capitalei. Diferența dintre primii doi clasați este foarte mică
Foto: Primăria Municipiului Bucureşti / Facebook
Cuprins
  1. Sondaj realizat de INSCOP. Cine conduce în sondajul pentru Primăria Generală a Capitalei
  2. Care este nivelul de participare la vot estimat pentru alegerile din Capitală
  3. Sondaj realizat de INSCOP. Cum arată intenția de vot a alegătorilor care merg sigur la vot
  4. Sondaj realizat de INSCOP. Cum arată intenția de vot a potențialilor alegători
  5. Ce spun datele despre opțiunile candidaților mai puțin susținuți
  6. Cum a fost realizat sondajul

Alegerile pentru Primăria Generală a Bucureștiului se anunță strânse, potrivit ultimului sondaj realizat de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Sondaj realizat de INSCOP. Cine conduce în sondajul pentru Primăria Generală a Capitalei

Dintre cei care și-au exprimat opțiunea de vot, adică 83,6% din totalul eșantionului, 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD), și 11,6% pe Cătălin Drulă, potrivit datelor publicate pe Informat.ro.

Care este nivelul de participare la vot estimat pentru alegerile din Capitală

Sondajul a măsurat și intenția de participare la vot pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu” și 10 „sigur da”. Majoritatea bucureștenilor (72%) au declarat că „sigur vor merge la vot” (nota 10).

De asemenea, 62,9% dintre respondenți s-au declarat convinși că vor participa la alegeri, ceea ce reprezintă un potențial ridicat de mobilizare.

Sursa foto: Informat

Sondaj realizat de INSCOP. Cum arată intenția de vot a alegătorilor care merg sigur la vot

Printre cei care sunt siguri că vor vota, dinamica preferințelor se schimbă ușor:

  • Ciprian Ciucu (PNL) conduce cu 27,1%;

  • Daniel Băluță (PSD) are 24%;

  • Anca Alexandrescu (independentă) este votată de 21,3%.

De remarcat este și scorul lui Cătălin Drulă (USR), care obține 12,1% în acest segment.

Sondaj realizat de INSCOP. Cum arată intenția de vot a potențialilor alegători

Intenția de vot pentru alegătorii potețiali, cei care și-au exprimat o opțiune de vot (83,6% din totalul eșantionului), clasamentul arată în felul următor:

Dintre cei care își exprimă o opțiune de vot (adică 83,6% din total eșantion), 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD).

11,6% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București, 6,5% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS), 3,5% pentru Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 3,5% pentru Eugen Teodorovici (independent), 1,7% pentru Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,7% pentru Dan Cristian Popescu (independent).

0,9% dintre respondenții cu o opțiune de vot îl aleg pe Gigi Nețoiu (independent), 0,3% îl aleg pe Dan Trifu (independent), 0,2% pe George Burcea (POT), iar 0,2% indică un alt candidat.

Ce spun datele despre opțiunile candidaților mai puțin susținuți

Sondajul relevă că Ana Ciceală (SENS) primește 6,5% dintre voturile alegătorilor potențiali și 7,6% dintre cei mobilizați. Alte candidaturi independente, precum Alexandru Zidaru Makaveli sau Eugen Teodorovici, înregistrează sub 4%.

Cum a fost realizat sondajul

Datele au fost culese în perioada 17-19 noiembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion stratificat de 1.107 persoane reprezentative pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, cu un nivel de încredere de 95%.

Tags:
Citește și...
Cătălin Predoiu, după întâlnirile de la Atena cu oficiali americani: „Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete”
Politică
Cătălin Predoiu, după întâlnirile de la Atena cu oficiali americani: „Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete”
Surse: Tăierile salariale provoacă un nou scandal în Coaliție. Până când ar urma să fie amânată reforma administrației
Politică
Surse: Tăierile salariale provoacă un nou scandal în Coaliție. Până când ar urma să fie amânată reforma administrației
Ministerul Educației impune limite clare pentru temele elevilor. Cum vor reuși noile reguli să reducă presiunea din școli
Politică
Ministerul Educației impune limite clare pentru temele elevilor. Cum vor reuși noile reguli să reducă presiunea din școli
Ministrul Educației respinge noi tăieri bugetare în școli. Ce riscuri ar apărea dacă reducerile ar fi impuse
Politică
Ministrul Educației respinge noi tăieri bugetare în școli. Ce riscuri ar apărea dacă reducerile ar fi impuse
Ce a învățat Ciprian Ciucu din experiența sa ca primar al Sectorului 6 și de ce l-ar vota un bucureștean care nu a mers niciodată la vot: „Poate compara și vedea”
Politică
Ce a învățat Ciprian Ciucu din experiența sa ca primar al Sectorului 6 și de ce l-ar vota un bucureștean care nu a mers niciodată la vot: „Poate compara și vedea”
Numire la Ministerul Fondurilor Europene. Alina Roxana Gîrbea a fost numită secretar de stat
Politică
Numire la Ministerul Fondurilor Europene. Alina Roxana Gîrbea a fost numită secretar de stat
Trei lucruri pe care Ciprian Ciucu le-ar face mai bine decât Nicușor Dan, din postura de primar general: „De aceea orașul arată degradat”
Politică
Trei lucruri pe care Ciprian Ciucu le-ar face mai bine decât Nicușor Dan, din postura de primar general: „De aceea orașul arată degradat”
Câți bani a câștigat statul român după majorarea taxelor. Bolojan a prezentat bilanțul: „Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează”
Politică
Câți bani a câștigat statul român după majorarea taxelor. Bolojan a prezentat bilanțul: „Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează”
A fost publicat noul proiect privind pensiile magistraților. Cum arată și ce schimbări au fost făcute (Document)
Politică
A fost publicat noul proiect privind pensiile magistraților. Cum arată și ce schimbări au fost făcute (Document)
Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
Ultima oră
10:29 - Aplicațiile religioase schimbă modul în care oamenii caută sprijin spiritual: „M-am certat cu un prieten și am avut nevoie de o îndrumare”
09:59 - Alertă! Armament de război, descoperit la graniță. Arme și lansatoare de rachete, găsite într-un container care încerca să intre în țară
09:47 - Temele de vacanță devin opționale. Ministerul Educației schimbă regulile pentru profesori și directori
09:33 - Miros puternic de gaz într-un bloc cu 10 etaje. 27 de persoane, evacuate. Ce au descoperit pompierii ISU la fața locului
09:10 - ANM și Accuweather: Estimările pentru sezonul rece. Când sunt așteptate primele ninsori în orașele importante din România
Catalin Drula
09:05 - Dezvăluiri despre planul în 28 de puncte negociat în secret de SUA și Rusia pentru încetarea războiului în Ucraina. Ce conține și ce condiții ar trebui să accepte Zelenski
08:40 - Cătălin Predoiu, după întâlnirile de la Atena cu oficiali americani: „Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete”
08:31 - Surse: Tăierile salariale provoacă un nou scandal în Coaliție. Până când ar urma să fie amânată reforma administrației
08:20 - Riscul seismic al clădirilor: ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii
08:02 - Bugetul pentru Sănătate în România este de doar 971 de euro pe locuitor, ultimul din Uniunea Europeană