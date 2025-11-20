Alegerile pentru Primăria Generală a Bucureștiului se anunță strânse, potrivit ultimului sondaj realizat de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Sondaj realizat de INSCOP. Cine conduce în sondajul pentru Primăria Generală a Capitalei

Care este nivelul de participare la vot estimat pentru alegerile din Capitală

Sondajul a măsurat și intenția de pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu” și 10 „sigur da”. Majoritatea bucureștenilor (72%) au declarat că „sigur vor merge la vot” (nota 10).

De asemenea, 62,9% dintre respondenți s-au declarat convinși că vor participa la alegeri, ceea ce reprezintă un potențial ridicat de mobilizare.

Sondaj realizat de INSCOP. Cum arată intenția de vot a alegătorilor care merg sigur la vot

Printre cei care sunt siguri că vor vota, dinamica preferințelor se schimbă ușor:

Ciprian Ciucu (PNL) conduce cu 27,1%;

Daniel Băluță (PSD) are 24%;

Anca Alexandrescu (independentă) este votată de 21,3%.

De remarcat este și scorul lui Cătălin Drulă (USR), care obține 12,1% în acest segment.

Sondaj realizat de INSCOP. Cum arată intenția de vot a potențialilor alegători

Intenția de vot pentru alegătorii potețiali, cei care și-au exprimat o opțiune de vot (83,6% din totalul eșantionului), clasamentul arată în felul următor:

Dintre cei care își exprimă o opțiune de vot (adică 83,6% din total eșantion), 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD).

11,6% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București, 6,5% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS), 3,5% pentru Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 3,5% pentru Eugen Teodorovici (independent), 1,7% pentru Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,7% pentru Dan Cristian Popescu (independent).

0,9% dintre respondenții cu o opțiune de vot îl aleg pe Gigi Nețoiu (independent), 0,3% îl aleg pe Dan Trifu (independent), 0,2% pe George Burcea (POT), iar 0,2% indică un alt candidat.

Ce spun datele despre opțiunile candidaților mai puțin susținuți

Sondajul relevă că Ana Ciceală (SENS) primește 6,5% dintre voturile alegătorilor potențiali și 7,6% dintre cei mobilizați. Alte candidaturi independente, precum Alexandru Zidaru Makaveli sau Eugen Teodorovici, înregistrează sub 4%.

Cum a fost realizat sondajul

Datele au fost culese în perioada 17-19 noiembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion stratificat de 1.107 persoane reprezentative pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, cu un nivel de încredere de 95%.