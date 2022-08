Sorin Cîmpeanu a publicat raportul privind teza sa de doctorat, dar a acoperit cu marker negru numele profesorilor care i-au verificat lucrarea. Ce a constatat Emilia Șercan „chiar cu stupoare”

Sorin Cîmpeanu (PNL), ministrul Educației, a publicat, duminică seară, raportul făcut de comisia numită în august anul trecut privind teza sa de doctorat. În document, numele celor trei profesori care semnează raportul și data primii acestuia au fost acoperite cu marker negru.

Jurnalista de investigație Emilia Șercan, a remarcat deja „chiar cu stupoare” că Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București a stabilit pragul de alertă pentru verificarea unei teze de doctorat de 50%. Deci instituția de învățământ consideră că o teză de doctorat doar dacă e copiată minim jumătate.

Cîmpeanu publică raportul privind teza sa de doctorat

Comisia care i-a verificat teza ministrului este o comisie numită prin decizia rectorului interimar al USAMV, Răzvan Teodorescu, nu este comisia de etică a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, după cum reiese din document. Nu este precizat cine sunt verificatorii, dacă sunt de la aceeași facultate la care ministrul a susținut doctoratul sau nu, precizează

Sursa citată mai remarcă faptul că acești trei profesori anonimi în prima parte a raportului sunt cu titulatura de „prof.univ.dr.”, iar la finalul raportului doar cu „prof.dr.”.

Într-o postare pe Facebook, Sorin Cîmpeanu a susținut că a decis să publice raportul comisiei acum, deși l-a primit în urmă cu aproape un an, la o solicitare verbală din timpul unei conferințe de presă.

Amintim că în acea conferință ministrul a spus că a primit în urmă cu aproape un an raportul prin care USAMV susține că nu a plagiat în teza de doctorat, dar că nu l-a făcut public fiindcă „nu cred că era momentul să mă laud cu un conținut laudativ”.

„În anul 1992, în urmă cu 30 de ani, atunci când am inițiat cercetările doctorale pe o temă care a devenit esențială in prezent, dar care era de pionierat la vremea respectivă – impactul asupra mediului înconjurator al unor activități antropice și identificarea unor soluții care sa corespundă economiei circulare – nu am anticipat cât interes vor suscita rezultatele acestor cercetări pentru unele persoane.

În urma unei analize realizate de către specialiști în domeniu, dublată de verificarea prin intermediul celor mai utilizate softuri de detectare a similititudinilor (sistemantiplagiat și Turnitin), a reieșit că: “teza de doctorat respectă normele eticii universitare și deontologiei cercetarii și, în același timp, lucrarea are valoare științifică și practică, fiind de actualitate și în prezent, constituind o lucrare de referință în domeniul agriculturii ecologice, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și, nu în ultimul rând, al protecției factorilor de mediu….”

De asemenea, din raport reiese ca “nu au fost constatate niciun fel de abateri de la normele de etică privind forma și conținutul tezei de doctorat”.

“Coeficientul de similititudine c1, care reprezintă ponderea procentuală din document și conține grupări de 5 cuvinte sau mai lungi, găsite în resursele internet, este de 0,87% față de pragul admis de 50% stabilit de acest soft ca indicând suspiciuni de plagiat. Coeficientul de similititudine c2, care reprezintă ponderea procentuală din document din perspectiva frazelor de 25% sau mai lungi, găsite în resursele internet, este de 0.00%….”!”, a mai scris Sorin Cîmpeanu,

Reacția Emiliei Șercan la raportul comisiei privind teza de doctorat a lui Cîmpeanu

Tot pe Facebook, jurnalista Emilia Șercan a remarcat faptul că „dublul academician Sorin Cîmpeanu a publicat azi raportul de verificare asupra tezei sale de doctorat realizat de universitatea pe care o conduce din 2012 – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București”.

Aceasta a explicat apoi ce anume i-a atras ei atenția: faptul că universitatea în cauză consideră că o teză de doctorat e plagiată doar dacă e copiată în proporție de 50% (!).

„Din acest raport aflăm, eu una aș putea zice chiar cu stupoare, că coeficientul de similitudine stabilit de USAMV-B pentru verificarea cu softul antiplagiat, de la care o teză de doctorat intră automat în verificare pentru suspiciune de plagiat, este de 50%!

Ca să se înțeleagă mai bine ce spun, universitatea în care dublul academician Sorin Cîmpeanu, cel mai mare apărător al plagiatorilor din țara asta, a stabilit pragul de alertă pentru verificarea unei teze de doctorat de 50%! Jumătate dintr-o teză!

Adică, doar dacă soft-ul indică 50% similitudine la USAMV-B – universitatea în care dublul academician taie și spânzură din 2012 – se alertează școala doctorală de acolo că ar fi o problemă cu o teză de doctorat. Dacă e 25%, e perfect! Dacă e 30% e excepțional! 35% e foarte bine! 40% e bine! 45% e acceptabil! 48% e satisfăcător!”, a scris Șercan,

Aceasta a mai ținut să precizeze că la școala doctorală de la USAMV, în mandatul de rector chiar al lui Cîmpeanu, a fost admis coordonator de doctorate „celebrul infractor-impostor Laurențiu Barangă, care nu avea nici măcar bacalaureatul luat”.