Sorin Cîmpeanu: Criteriul vaccinării nu este unul ideal, dar a dat deja rezultate. În doar o săptămână, exact o mie de școli și grădinițe au ajuns la rate de vaccinare mai mari de 60% (VIDEO)

Criteriul care prevede că o unitate de învățământ poate funcționa cu prezență fizică doar dacă rata de vaccinare a personalului e de cel puțin 60% nu este unul ideal și are o serie de neajunsuri, însă deja a dat rezultate, având în vedere că în numai o săptămână exact o mie de școli și grădinițe de stat și private au făcut în așa fel încât au depășit acest prag pentru ca astăzi să se deschidă cu predare față în față, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației, la capătul ședinței de Guvern de luni.

Sorin Cîmpeanu: Criteriul vaccinării nu este unul ideal, însă contribuie la crearea unui mediu mai sigur

„Aș vrea să îmi permiteți să aduc o serie de clarificări la reglementările adoptate până acum, la reglementările adoptate acum în această ședință CNSU și la reglementările care vor face obiectul viitoare hotărâri CNSU. În primul rând, am susținut, susțin și voi susține importanța deschiderii școlilor și grădinițelor pentru prezență fizică. Am avut de optat între două variante – varianta 1, păstrarea tuturor școlilor și grădinițelor închise, și varianta 2, toate școlile și grădinițele deschise. În mod evident, nu am considerat acceptabilă varianta 1, cu păstrarea școlilor și grădinițelor închise. În același timp, nici varianta 2, păstrarea tuturor școlilor și grădinițelor fără măsuri suplimentare de protecție sanitară, nu era o variantă acceptabilă deoarece ar fi negat situația epidemiologică prezentă, situația gravă din perspectivă epidemiologică”, a declarat ministrul interimar al Educației.

Sorin Cîmpeanu spune că acest criteriu al vaccinării contribuie la crearea unui mediu mai sigur pentru elevi și profesori.

„A trebuit un criteriu de departajare între școlile și grădinițele pentru care putem permite prezența fizică și școlile și grădinițele pentru care nu putem permite prezența fizică. Acest criteriu a fost identificat ca fiind rata de vaccinare în rândul personalului din școli și grădinițe. Este un criteriu care nu este ideal, care are o serie de neajunsuri, dar este un criteriu care contribuie la crearea unui mediu sigur, mai sigur, în școli și grădinițe pentru copii și elevi, și de asemenea pentru protecția profesorilor, știut fiind faptul că cei vaccinați contractează virusul mai greu și transmit virusul mai greu”, a adăugat el.

Potrivit oficialului, „aplicarea acestui principiu a dat deja rezultate. În doar o săptămână, exact o mie de școli și grădinițe de stat și private – și vorbesc doar de unitățile de învățământ cu personalitate juridică, au făcut în așa fel încât rata de vaccinare a depășit pragul de 60% și au putut fi deschise astăzi. Astăzi s-au deschis 4.847 de unități de învățământ, școli și grădinițe de stat și private, cu prezență fizică. Astăzi peste 2 milioane de elevi și preșcolari au avut șansa prezenței fizice. Acest lucru era așteptat de elevi, de preșcolari, de profesori și de părinți. Reprezintă 68% din numărul total al școlilor și grădinițelor cu personalitate juridică”.