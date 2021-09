Sorin Cîmpeanu explică de ce îl susține pe Florin Cîțu: Când ești într-un Guvern, poți avea orice altă opinie, cu condiția să ieși din acea echipă, or eu n-am ajuns încă la concluzia că e bine să-mi dau demisia (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat luni, pentru B1 TV, că i se pare firesc să-l susțină pe premierul Florin Cîțu în cursa pentru președinția PNL, de vreme ce face parte din Guvernul pe care acesta îl conduce.

Declarațiile au fost făcute în cadrul ediției de luni a emisiunii ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu pe B1 TV.

De ce îl susține Sorin Cîmpeanu pe Florin Cîțu

Întrebat dacă a ales #echipacâștigătoare, adică tabăra Florin Cîțu, Sorin Cîmpeanu a răspuns: „Lucrurile sunt mult mai simple, mult mai simple. Având în vedere că am mai fost și eu prin Guvernul României, ba chiar l-am condus pentru câteva săptămâni, știu foarte simplu că atunci când ești într-un Guvern, poți avea orice altă opinie, cu condiția să ieși din acea echipă, or eu n-am ajuns încă la concluzia că e bine să-mi dau demisia din Guvenul Cîțu pentru simplul motiv că mai am câteva lucruri de făcut în educație. Atât timp cât sunt în Guvernul Cîțu nu pot avea altă alegere”.

Întrebat dacă ar accepta să conducă din nou interimar Guvernul României, în cazul în care Florin Cîțu pierde funcția de premier, Sorin Cmpeanu a afirmat: „Imaginația…Dacă ar fi așa, aș fi foarte onorat. Eu știu în cine am eu încredere, nu știu exact cine are încredere în mine. Dacă ar fi așa cum spuneți, aș fi foarte onorat. Imaginația mea e destul de săracă, mă limitez la obiectivele pe care le-am asumat în domeniul educației”.