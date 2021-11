Sorin Cîmpeanu, în urma negocierilor cu PSD: Vom identifica măsura care să asigure prezența fizică în școli. Am căzut de acord asupra măsurilor de prevenție

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a precizat, vineri, în urma negocierilor cu PSD, că va fi identificată măsura care să asigure prezența fizică a elevilor în școli.

”Am căzut de acord asupra asigurării echității și susținerea tinerelor generații. La elevi, un alt punct comun e susținerea unui minim obligatoriu pentru ei, importanța achiziției mijloace de transport pentru școli, importanța standardizării evaluării, am căzut de acord asupra unor elemente asupra învățământului în limbile minorităților. Nu am identificat puncte de divergență, nu facem decât să transpunem în text lucrurile asupra cărora am căzut de acord. Trebuie să identificăm soluția pentru a asigura protecția sanitară, dar și prezența fizică în școli”.

Miercuri și joi cele PNL și PSD au purtat negocieri pe fiecare domeniu pentru un posibil viitor program de guvernare, în cazul formării unei noi alianțe.

Știre în curs de actualizare